În 2005, relația dintre Dinu Maxer și Nicoleta Luciu ajungea la final, deși mulți se așteptau să-i vadă în fața altarului. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde a acceptat provocarea de a participa la jocul „Sosurile iuți”, artistul a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate.

La 16 ani de la despărțirea de actriță, artistul, care la bază este medic, a declarat că relația s-a terminat pentru că nu și-a dorit să se căsătorească. Mai mult, Dinu Maxer mărturisește că era extrem de gelos și nu era de acord ca Nicoleta Luciu să joace în telenovele.

„Eu plecasem în viață cu istoria părinților mei și nu am vrut să mă căsătoresc. Nu știu de ce m-am căsătorit cu Deea, așa că poți să o întrebi tu pe ea. Ne-am despărțit în 2005 eu și Nicoleta. Eram gelos, chiar nebun de gelos. Nu m-am căsătorit pentru că mă luptam cu un concept care era mai puternic. N-am vrut să am copil, n-am vrut să mă căsătoresc și n-am vrut să joace în telenovele”, a declarat Dinu Maxer la PRO TV.

Dinu Maxer s-a îndrăgostit de Deea când ea avea doar 15 ani

Între Dinu și Deea Maxer este o diferență de vârstă de 17 ani. El s-a îndrăgostit de artistă când ea avea doar 15 ani. Timp de doi ani și-au ținut relația ascunsă, iar Andrei Ștefănescu i-ar fi făcut avansuri soției sale în tot acest timp, fără ca el să știe că ea este într-o relație.

„Spune numele unui bărbat celebru care i-a făcut avansuri soției tale în timpul căsniciei”, a fost provocarea pe care i-a lansat Cătălin Măruță invitatului său.

„Andrei Ștefănescu! Era în anul 2005, atunci când mă despărțisem de Nicoleta și era mare circ după separare. Noi ne-am ascuns vreo 2 ani. Nu am fost cu amândouă deodată, deși așa a părut. După două săptămâni de la despărțire am vorbit cu Nicoleta și i-am zis de prietena mea. Iată și demonstrația că am iubit-o foarte mult!

Deea avea 15 ani și eu aveam 32 de ani atunci. Am demonstrat că nu contează diferența de vârstă și nici la câți ani începi o relație. Ea termina clasa a 9-a atunci. M-am gândit atunci dacă îmi place atât de mult de ea sau nu. Mi-am dat seama că vor fi multe săgeți ațintite spre mine. Am ținut ascuns totul până a împlinit 18 ani. Familia nu a știut chiar imediat. Părinții ei au aflat când ea a făcut 16 ani, ai mei nu au aflat, dar au bănuit. Au fost de acord în cele din urmă”, a fost răspunsul lui Dinu Maxer.

