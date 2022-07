Gabriela Cristea și Marcel Toader au fost căsătoriți în perioada 2008 – 2013, iar acum vedeta vorbește despre motivele pentru care a pus punct căsniciei.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10!

În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, a mărturisit vedeta în emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars.

