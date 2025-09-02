Într-un interviu pentru Unica, Andreea Bănică a vorbit deschis despre povestea lor de dragoste, despre parteneriatul în afaceri și despre rolul de părinți. „17 ani de căsnicie, 32 de relație! O viață de om! N-am stat la mama acasă cât am stat cu soțul meu! Suntem iubiți, amanți, prieteni, soți! Ce vrei tu. Este o viață de om. Frumoasă, într-adevăr. Suntem dependenți unul de celălalt. Recunosc. Și eu, și el”, a mărturisit artista.

Un cuplu inseparabil

Andreea spune că, deși programul lor este adesea încărcat, preferă să petreacă cât mai mult timp împreună: „Aș fi vrut să vin aseară în București, dar i-am zis, auzi știi ceva, vreau să te iau în brațe în seara asta. Plec mâine dimineață. (…) Prefer ca nopțile, serile, să fim împreună, cât mai mult. Chiar dacă suntem obosiți de multe ori, chiar dacă eu trebuie să ajung în anumite locuri sau el, stăm cât mai mult unul cu celălalt și ne despărțim destul de gre”.

Pe lângă relația de cuplu, cei doi împărtășesc și un parteneriat profesional solid. Lucian Mitrea a fost dintotdeauna alături de Andreea și în carieră, iar acum conduc împreună un hotel pe litoral. „Toată viața am lucrat cu soțul meu. În primul rând în muzică, fiindu-mi manager, și acum în acest business, la hotel, el este managerul. Se descurcă minunat. Este un băiat extraordinar, un băiat care știe să facă afaceri.

A terminat Dreptul, e un băiat isteț. Toată viața am știut că am spatele asigurat, oarecum. Iar el a știut ce are lângă el. Că are o nevastă care se descurcă în multe privințe”, a declarat cântăreața.

Mândri de cei doi copii

Andreea și Lucian sunt părinții a doi copii: Sofia, în vârstă de 16 ani, și Noah, de 8 ani și jumătate. Artista recunoaște că perioada adolescenței vine cu provocări, dar este mândră de felul în care fiica ei se comportă. „Ar trebui să o întreb pe Sofia, că la 16 ani poate să-ți spună, dar nu știu dacă ar recunoaște. (…) Ea este la vârsta adolescenței. Și eu pe vremea aceea eram destul de rebelă, însă aveam respect față de părinții mei și ascultam foarte mult. Și ea ne ascultă, nu ne iese din cuvânt, este un copil extraordinar și sunt tare mândră că până acum este așa”, a povestit artista.

În privința mezinului, vedeta recunoaște că nu știe ce provocări o așteaptă: „Crește Noah, are 8 ani și jumătate. Nu știu ce va fi la 16 ani. Ce mă așteaptă. Sper să fiu o mamă tânără și înțeleaptă și cu capul pe umeri și fresh. Mereu.”

Povestea Andreei Bănică și a lui Lucian Mitrea este una rară în showbiz-ul autohton. După mai bine de 30 de ani împreună, cei doi își trăiesc iubirea la fel de intens și se susțin reciproc în tot ceea ce fac. Împreună în dragoste, în carieră și în familie, artista spune că secretul lor este simplu: dependența frumoasă pe care o au unul față de celălalt și dorința de a rămâne cât mai mult împreună.

