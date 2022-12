„Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta”, a declarat cântăreața.

Și a continuat: „Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E un bun manager, e bun în multe direcții. Uneori nu înțeleg cum ține pasul cu toate lucrurile. E exact și calculat și știe foarte multă informație. Nu există ceva să nu știe. Mi se pare fenomenal. Simțindu-i potențialul, i-am zis: hei, tu, iubire! Nu ai vrea să facem treaba asta împreună, cumva? Simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni, am avut experiențe cu oameni care m-au dezamăgit

Era ușor să furi, era ușor să mă furi. I-am zis lui Răzvan să fim o echipă, pentru că în el aveam încredere. Suntem o familie, hai să facem chestii frumoase împreună. Acum e prins în multe alte direcții. Notează, scrie, continuu”, a mai spus Delia, despre soțul ei, Răzvan.

În cadrul aceluiași podcast, Delia a făcut dezvăluiri și din intimitatea mariajului cu Răzvan. Poate că mulți au crezut că ei stau multe zile separați, din cauza concertelor ei, însă nu e adevărat. „Ne vedem, nu avem mai mult de 2 seri nedormite împreună, doar pe motiv că eram eu plecată cu concertele. Maxim 3. Nu suntem departe unul de altul, nu am călătorit separat niciodată, de când suntem împreună. Nu cred că mi-ar plăcea. Mi se pare că suntem unul singur, mergem împreună”, a mai spus Delia.

În ultima perioadă, mama Deliei a avut probleme de sănătate, iar artista le-a fost alături atât mamei, cât și tatălui ei. „Noroc cu Delia care ne ia de păr și ne adună pe toți și noroc cu spațiul ei generos. La ea acasă ne-am întâlnit, fiecare și-a primit cadoul. Cei mici cu veselia lor, noi astea mai coapte pe la bucătărie, așa a trecut ziua.

Fiecare a luat ceea ce a considerat, cadoul cel mai mare este că suntem cu toții în jurul mesei pentru că se întâmplă foarte rar, adică doar de două ori pe an, Crăciun și Paște. Am încercat să facem un obicei din asta, foarte rar se întâmplă să nu fim toți, de când sunt copiii, suntem toți”, a declarat Gina Matache la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Cred că bine (n.r. – sănătatea), nu știu de azi pe mâine ce se mai întâmplă, dar sunt bine. Delia a fost lângă noi și operațiile pe afară, ea le-a susținut și nu ne lasă. În continuare ne face abonamente pe la clinicile private și ne sună să ne întrebe dacă am fost. Îmi amintesc când era mică și trebuia să mergem cu ea la clinică și acum cum s-au inversat locurile. E un copil foarte atent și generos. Ne sprijinim reciproc și ea are nevoie de noi să o susținem. Nu vrem să o încărcăm cu problemele noastre, multe lucruri ea nu le știe.

Doar ce nu ai să ascunzi, află. Răzvan o ajută tare mult, n-am văzut așa soț grijuliu, care știe și programul la care trebuie să plece de acasă, o ajută foarte mult și noi cum putem”, a declarat Gina Matache la Antena Stars.

