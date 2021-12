În vârstă de 35 de ani, Adela Popescu e una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Dincolo de viața profesională, prezentatoarea se mândrește cu familia ei. E căsătorită cu Radu Vâlcan și împreună au trei copii, trei băieței. Nu despre aceștia a făcut dezvăluiri acum, ci despre copilăria ei.

Adela Popescu a crescut în satul Șușani din județul Vâlcea. Părinții ei au căutat mereu să îi ofere cea mai bună educație. Doina Popescu, educatoare, iar Gheorghe Popescu, profesor de sport, mereu s-au preocupat de copiii lor, căci Adela Popescu mai are doi frați, pe Călin şi Bogdan, mai mari cu 9 şi 11 ani.

Ea mereu a fost răsfățata familiei. Despre Crăciunul din copilărie și-a amintit acum: „Totul era despre Moş. Învăţam că ştiam că Moşu îmi află notele, dădeam cu mătura că ştiam că mă vede Moşu, şi tot aşa. Era ca şi cum te vedea Dumnezeu, iar tot Crăciunul era despre întâlnirea cu el.

Nu primeam cine ştie ce cadouri- trei portocale şi două ciocolate în general, dar totul era despre a te întâlni cu el, care îţi valida toate eforturile pe care le făceai de a fi mai bun. Tocmai de asta aveam multe emoţii, într-un an era să leşin înainte să vină.”, a spus vedeta pentru protv.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Magia era, într-adevăr, unică”

Totodată, vedeta a mai dezvăluit și ce cadouri găsea sub brad pe atunci. „Primeam câteva dulciuri şi ce se nimerea, dacă se mai nimerea ceva.

Într-un an am primit o haină care mi-a venit la 18 ani. Îmi amintesc că o probam în fiecare an. Nu aveam prea multe, dar eu nu am simţit. Iar magia era, într-adevăr, unică, pentru că dacă tot aveai puţin, puţinul ala trebuia îmbogăţit cu imaginaţie”, a mai dezvăluit vedeta.

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro Cum s-a înmulțit omenirea, dacă Adam și Eva i-au avut doar pe Cain și Abel. Foarte puțini știu

Observatornews.ro Momentul incredibil în care protestatarii AUR iau cu asalt curtea Parlamentului și forțează intrarea în clădire. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 21 decembrie 2021. Capricornii nu mai sunt dispuși să facă concesii, deși intuiția le spune exact contrariul

Știrileprotv.ro Motivul halucinant pentru care acest bărbat și-a aruncat mașina în aer cu 30 de kilograme de dinamită

Telekomsport Încă o vedetă fără inhibiţii! Are o imagine impecabilă, dar şi-a arătat zona INTIMĂ: foto

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!