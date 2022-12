Cei doi au petrecut foarte mult timp numai împreună, în vacanță, la un moment dat chiar epuizaseră toate subiectele de discuție, când au început să aibă discuții în contradictoriu referitoare la războiul din Ucraina. „După ce am stat atâta timp bot în bot cu Tatoiu, m-aș duce în Cosmos! Noi nu ne certăm (n.r. râde). Vă dați seama, după 37-38 de ani, nu ne mai certăm… doar că el are niște idei politice, eu am altele și numai de aici încep discuțiile. El zice că eu sunt ”Putinistă” (n.r. râde), eu îi zic altele. Avem viziuni total diferite apropo de geo-politică.

După aproape 40 de ani de când stăm împreună, noroc cu războiul din Ucraina că ne-a mai dat subiecte de discuție. Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”, a povestit amuzată Monica Tatoiu pentru Fanatik.

Monica Tatoiu și soțul stau în țară de sărbători, dar apoi vor pleca din nou într-o altă vacanță. „Plec pe 28 decembrie din nou. Stăm tot o lună de zile! Eu am traversat Atlanticul numai ca să vin acasă de Crăciun. În fiecare noapte de Crăciun merg la Biserica Catolică.

La ora 00:00. De când aveam cinci ani fac asta, sunt vreo 60 și ceva de ani de atunci. Anul acesta schimbăm biserica unde mergem. Vreau să văd slujba de la Biserica Carmelitană de lângă Snagov. S-a deschis doar de trei ani. Am fost la câteva slujbe, dar nu de Crăciun.

Vărul meu, care este profesor de muzică gregoriană la Conservator, înainte dirija Corul de la Sfântul Iosif, acum este și el tot la Mănăstirea Carmelitană”, a mai spus femeia de afaceri despre planuri ei din următoarea perioadă.

Monica Tatoiu a recunoscut că a înșelat

Înainte de a fi cu Victor Tatoiu, femeia de afaceri a mai fost căsătorită. Monica Tatoiu a recunoscut că și-a înșelat partenerii când era mai tânără.

Invitată la emisiunea online a Oanei Radu, „Detectorul de minciuni”, Monica Tatoiu a recunoscut că a înșelat atunci când era mai tânără. Cu Victor Tatoiu, tatăl copilului ei, este împreună de 39 de ani, însă niciodată nu a călcat strâmb. „Sunt cu Victor din 2 ianuarie 1983. Nu m-am mai uitat… nu, mint! După ce s-a născut copilul nu m-am mai uitat după alt bărbat. Pe Victor nu l-am înșelat niciodată. Pe ceilalți, evident. Nu am fost prinsă niciodată”, a recunoscut femeia de afaceri.

Ulterior, Monica Tatoiu și-a adus aminte că pe vremea când avea 22 de ani, înainte de a se căsători cu primul soț, a avut o aventură cu un tânăr pe care l-a cunoscut la București. Iubitul ei de la vremea respectivă a prins-o, însă a acoperit-o în fața celui pe care abia îl cunoscuse.

„M-a prins unul… iubitul înainte de primul soț, logondicul meu. Veneam în București la teatru și m-am întâlnit cu foști colegi. Mi-a plăcut mie unul… în tinerețe nu mi-am refuzat nimic. Acum poți să mă bagi în cușcă și cu Alain Delon că nu mă interesează. Am trăit când a trebuit. Eu am comportament de bărbat, ca și relația între sexe. Mi-a plăcut mie unul, amor nebun, teatru… Și să plec la gară, să mă duc la Timișoara. Cu cine mă întâlnesc în gară? Cu iubitul meu. Aveam 22 de ani. I-am spus să spună că e verișorul meu. M-a iubit foarte mult. Toți bărbații din viața mea m-au iubit foarte mult”, a povestit Monica Tatoiu.

