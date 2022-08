Gabriela Băncescu a povestit cum a început, de fapt, relația lor. „Noi ne cunoaștem de exact 28-29 de ani, dar ne-am cunoscut profesional. Ne-am cunoscut când am venit în turneu, atunci aveam restaurantul și venea des cu artiști și așa, dar atunci a fost așa o situație că eu aveam o viață mai dificilă, munceam foarte mult, aveam probleme din toate părțile. (…)

Era o legătură de prietenie și așa, cu anii, eu aveam încredere în el, el în mine, ne ajutam foarte mult și așa s-a legat”, a mărturisit soția lui Gheorghe Gheorghiu, pentru Antena Stars, conform Spynews.

Soția lui Gheorghe Gheorghiu a primit inelul de la artist în Florida. „El s-a dus acolo (n.r în Florida) înainte că rămăsese din turneu și s-a dus cu prietenii, au cumpărat inel. Eu când am aterizat cu fiul meu (…) am văzut că era agitat așa, nu mai avea stare (…) a scos inelul, nici nu mai știu ce a zis. (…) Când am văzut că scoate inelul nu-mi venea să cred”, a adăugat aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cine e Gabriela, noua soție a lui Gheorghe Gheorghiu

Gabriela Băncescu este una dintre cele mai respectate femei de afaceri din comunitatea de români din New York. Cei doi se cunosc chiar din copilărie.

Recomandări Istoria Europei, dezvăluită de secetă. Obiecte și locuri pierdute au ieșit din nou la lumină după sute de ani

„Este brașoveancă de-a mea și o știu de când era mică. Ne-am reîntâlnit în 1991 la New York, am avut primul turneu și ne-am salutat. (…) Nași ne vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe”, a dezvăluit cântărețul despre nunta lui, înainte ca evenimentul să aibă loc.

Gheorghe Gheorghiu nu se află la prima căsătorie. El a fost însurat cu Camelia, femeia cu care o are împreună pe Andreea-Ștefania. Cele două, de asemenea, locuiesc în Statele Unite ale Americii, mai exact în San Francisco.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Imaginile MOMENTULUI cu Elena Băsescu! Fusta PREA SCURTĂ e de vină, ce a făcut în plină zi. FOTO

Observatornews.ro "Cei mai buni merg în Rai". Iulia, mama unui băiețel de 8 ani, a murit pe frontul ucrainean. Era o cunoscută activistă din Zaporojie

HOROSCOP Horoscop 20 august 2022. Gemenii vor dispune de mai multă energie, care poate duce la o agitație continuă, pe toate planurile

Știrileprotv.ro Seceta scoate la iveală adevărate comori din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar care sunt extrem de periculoase

FANATIK.RO Ce mai poți cumpăra cu 1 leu în România. De câți bani ai nevoie pentru a merge la supermarket

Orangesport.ro Primul jucător pe care Rădoi îl dă afară de la U Craiova? ”Se pare că acest lucru se va întâmpla”. EXCLUSIV

PUBLICITATE Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Află acum!