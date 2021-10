Deși din fața televizorului totul pare o joacă, concurenții de la „Asia Express” fac mari eforturi în emisiune. Lidia Buble a povestit un episod care i-a cauzat probleme de sănătate. După ce s-a întors în România, artista a mers de grabă la doctor, acolo unde a primit un diagnostic neașteptat. În urma unor controale medicale amănunțite, Lidia Buble a fost anunțată că are hernie de disc.

În ediția de seara trecută, trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă, iar Lidia Buble și sora sa, Estera se afla printre ele. Acestea nu și-au dorit să plece acasă și au luptat din greu pentru a se salva. Proba la cursa pentru ultima șansă a fost grea la propriu, asta pentru că echipele au fost nevoite să care 200 de kilograme de vase pe un cărucior fără margini, pe un drum în pantă.

„Doamne, mulțumesc! Pentru mine a fost cea mai grea zi din Asia Express de până acum. Să strângi 25 de oameni care să stea după tine două ore ca să faci o probă? Cum a fost? Nu greu, foarte greu, aproape imposibil. Cum a fost să cărăm 200 de kilograme de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri. Când am ajuns în România, după un consult la medici, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă hernie de disc. Cum a fost să facem toate probele astea știind că piatra este roșie și astăzi sigur cineva pleacă acasă? K.O.! Coșmar! Mult stres și oboseală psihică. Așa că da, am meritat din plin să ajungem primele la Irina, să avem un bilet asigurat către Georgia. Estera, ție vreau să-ți mulțumesc că m-ai suportat și că m-ai ținut strâns de mână. Te iubesc cum nici nu te gândești!”, a fost mesajul postat de Lidia Buble.

Ce spunea Lidia Buble înainte să plece la „Asia Express”

Artista a fost foarte încântată de acest proiect și aștepta cu mare nerăbdare să plece în aventura vieții sale. Cel mai probabil Lidia Buble nu se gândea cât de grea va fi competiția.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, declara Lidia Buble în urmă cu câteva luni.



