Diana Bart are un program destul de încărcat având în vedere că aproape zilnic apare pe micul ecran. Când nu e în fața camerelor de filmat, tot timpul ei îl dedică soțului și fetițelor. Nu mai poate face față singură, așa că a angajat două ajutoare.

Vedeta are o bonă pentru Amina, fetița ei cea mică, dar și o doamnă care îi face curățenie în apartamentul din Pipera în care locuiesc. Până acum ceva vreme, Diana Bart avea singură grijă de casă, dar venirea celui de-al doilea copil i-a ocupat și mai mult timp.

„Avem și o bonă internă de această dată. Eu am refuzat foarte mult timp o bonă. Am zis că pot să le fac eu pe toate și cu Maira am stat până la doi ani fără ajutor, dar automat când a apărut și cea de-a doua fetiță a fost imposibil să le fac pe toate.

Eu făceam și curățenie, eu călcam, eu le făceam pe toate și nu am cum să le mai fac acum. Avem și o doamnă care ne ajută cu călcatul și la curățenie. Așa că fiecare e cu treaba lui, dar împreună facem lucruri minunate.”, a spus Diana Bart pe YouTube, când și-a prezentat casa pentru storia.ro și Alist Magazine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Diana Bart, soțul Mihai Dumitrescu și Maira și Amina, cele două fetițe ale lor, locuiesc într-un apartament de lux din zona Pipera, din București.

Apartamentul are multe camere, o sufragerie spațioasă cu mai multe canapele și fotolii și o bibliotecă mare, o altă cameră amenajată special pentru a lua masa, o bucătărie spațioasă, un dormitor matrimonial, camera fetițelor, două băi, un dressing și un hol mare cu multe spații de depozitare.

Recomandări Corespondență din Georgia. Avertisment pentru România: „Libertățile se pierd gradual, ca să nu te trezești într-o dimineață și să realizezi: «Doamne, trăiesc în Rusia»”

Vedeta a fost cea care a ales zona Pipera, soțul, Mihai Dumitrescu, care lucrează în imobiliare, nu a fost întocmai de acord, dar a acceptat. „Eu am contribuit la absolut toate colțurile din casă. Și totul s-a făcut după ideile mele. Bineînțeles, ne-a ajutat și un arhitect aici. Dar ideile cu care am venit eu împreună cu ideile lui au făcut tot acest univers în care ne-am mutat. (…) El lucrează în imobiliare. El a zis că nu e suficient de dezvoltată zona Pipera, că ar trebui să stăm în alte zone, precum Băneasa, Aviației, pentru că va fi mult mai de folos și pe viitor acest aspect. (…) Eu m-am simțit atrasă de această zonă, eu locuiam în această zonă înainte să îl cunosc pe el.(…) Eu am considerat că e locul perfect”, a mai spus vedeta în clipul de prezentare postat pe YouTube.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel!Când a ajuns, a trăit un șoc. Pe cine-a găsit acolo

Playtech.ro Greșeala făcută de Elena Udrea după ce a fugit din țară. Așa a fost prinsă, de fapt

Observatornews.ro Nouă armă terifiantă folosită de ruși în Ucraina. Nu trebuie atinsă și face diferența între oameni și animale. Ce este POM-3

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2022. Taurii trebuie să apeleze la rezervele de calm îngeresc, chiar dacă situațiile nu par tensionate

Știrileprotv.ro Momentul în care un avion se rupe în două la aterizare pe un aeroport. VIDEO

Orangesport.ro Violată şi bătută de două ori în doar câteva ore. O refugiată ucraineană, clipe de COŞMAR în locul de cazare

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde