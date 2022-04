Cei patru s-au mutat în urmă cu puțin timp într-un apartament foarte spațios. Nu le ajungea spațiul având în vedere că familia lor s-a mărit. „Când am rămas însărcinată a doua oară. De fapt, am simțit că e momentul când a venit prima fetiță pentru că apartamentul pe care îl aveam, deși avea 3 camere, nu era suficient pentru tot ce aveam nevoie. Așa că am decis să ne mutăm”, a spus Diana Bart.

Apartamentul are multe camere, o sufragerie spațioasă cu mai multe canapele și fotolii și o bibliotecă mare, o altă cameră amenajată special pentru a lua masa, o bucătărie spațioasă, un dormitor matrimonial, camera fetițelor, două băi, un dressing și un hol mare cu multe spații de depozitare.

Vedeta a fost cea care a ales zona Pipera, soțul, Mihai Dumitrescu, care lucrează în imobiliare, nu a fost întocmai de acord, dar a acceptat.

„Eu am contribuit la absolut toate colțurile din casă. Și totul s-a făcut după ideile mele. Bineînțeles, ne-a ajutat și un arhitect aici. Dar ideile cu care am venit eu împreună cu ideile lui au făcut tot acest univers în care ne-am mutat. (…)

El lucrează în imobiliare El a zis că nu e suficient de dezvoltată zona Pipera, că ar trebui să stăm în alte zone, precum Băneasa, Aviației, pentru că va fi mult mai de folos și pe viitor acest aspect. (…) Eu m-am simțit atrasă de această zonă, eu locuiam în această zonă înainte să îl cunosc pe el.(…) Eu am considerat că e locul perfect”, a mai spus vedeta în clipul de prezentare postat pe YouTube.

Vedeta a prezentat și camera fetelor ei, Maira și Amina, care dorm împreună. „Ele stau amândouă în aceeași cameră. Când vor mai crește, le voi separa, le voi pune în camere separate”, a spus Diana Bart, care a prezentat și locul lor de joacă de pe terasa apartamentului.

„Apartamentul nou a venit la pachet și cu o terasă mare, pe care a trebuit să o amenajăm pentru ele, cu un leagăn, cu un loc de joacă”, a mai adăugat ea.

Chiar dacă apartamentul e pe placul ei, Diana Bart crede că o să se mute la casă când fetele ei vor mai crește. „Am schimbat foarte multe apartamente și, deși acest apartament este foarte mare și ne satisface toate nevoile pe care le avem acum, sunt convinsă că atunci când fetele vor crește vor apărea alte nevoi. Am discutat despre o casă, vrem să ne mutăm la o casă”, a încheiat ea.

