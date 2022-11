Invitată la „Detectorul de minciuni”, emisiunea online prezentată de Oana Radu, Diana Dumitrescu a făcut mărturisiri neașteptate despre căsnicia cu Alin. Actrița a declarat că este o femeie foarte geloasă și de multe ori i-a controlat telefonul partenerului. Ea spune că de când a venit pe lume fiul lor, gelozia nu mai este atât de mare. Diana a povestit că a găsit în telefonul soțului mesaje compromițătoare.

„Sunt foarte geloasă. De un an nu îi mai verific telefonul. La începutul relației o făceam frecvent. Îmi place că are un cont profund. Am contul lui de acces și el pe al meu. Nu îi mai verific telefonul cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au schimbat foarte mult de când a apărut copilul.(…) Soțul meu nu este persoană publică, nu are Instagram și Facebook.

Pe Whatsapp am găsit niște chestii. Ce e important din punctul meu de vedere e ca tu, ca femeie, să știi ce vrei cu adevărat. Îl vrei lângă tine, îl ții, nu îl vrei, dispare la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Dacă ești foarte conștientă de ce simți, poate să vină x-uleasca, zdrențuleasca, portăreasa, că nu contează”, a declarat Diana Dumitrescu, relatează WOWbiz.ro.

Gelozia actriței trecuse la un alt nivel, pentru că ajunsese să își urmărească soțul prin intermediul unei aplicații pe telefon. Și Alin Boroi este un bărbat gelos și se enervează când vede ce mesaje primește Diana Dumitrescu.

„L-am și urmărit, am locația lui. De când a apărut Carol, nu am mai deschis, decât o singură dată când m-a rugat el să îi găsesc telefonul. Nu l-am surprins niciodată să îmi verifice telefonul, dar nu este exclus. Eu îi mai dau la un moment dat și îl găsesc prin mesaje, se uită, dar nu mă deranja pentru că nu am nimic de ascuns. Am mai primit mesaje pe Instagram care ori sunt agresive sexual și le dai block și cele în care te invită la cafea. Îi mai arăt lui Alin și începe și înjură, dar eu îi spun că nu răspund. E și el gelos. La pozele indecente râdem împreună. Sunt oameni cu buba la cap”, a mărturisit Diana Dumitrescu, la „Detectorul de minciuni”.

Ce s-a schimbat după 7 ani de relație

Diana Dumitrescu și Alin sunt împreună de 7 ani, iar multe s-au schimbat în relația lor de la început până în prezent. Faptul că au devenit părinți a fost o mare schimbare pentru ei și au devenit mult mai responsabili.

„Foarte mult! Este o relație așezată, acum. A trecut și mult timp, suntem împreună de 7 ani. Cred că copilul ne responsabilizează foarte mult ca părinți și ca indivizi. Și el, și eu avem alte priorități, încercăm să le stabilim. Mai avem momente când vrem să mai scăpăm, să mai fugim, să mergem la discotecă, să dansăm pe mese, dar tot noi a doua zi spunem ce pierdere de timp, mai bine stăteam acasă cu copilul. Totul se așază, din punctul meu de vedere totul s-a așezat. Eu sunt la a doua căsătorie, soțul meu are 41 de ani, eu fac 39. Suntem în altă categorie de vârstă, altă perioadă de viață. Lucrurile s-au liniștit, relația este din ce în ce mai puternică. Chiar dacă mai sunt situații, cumva pui altfel dosarul pe masă. Lucrurile se schimbă total, mai ales apariția copilului, ajungi la compromis și spui ce e mai important, să îmi duc ambiția până la capăt sau să fac un compromis, să mă gândesc și la binele meu și la binele copilului. Pleci de aici, găsești mai bun sau găsești mai rău. E foarte important să ai încredere în partener, că poți să construiești o familie cu el”, i-a mărturisit artista Oanei Radu.

Diana Dumitrescu, despre infidelitate

„Asta cu înșelatul știi cum e… Trăim în 2022, toată lumea scapă mai devreme stânga, dreapta. Ispita e atât de mare. Instagramul ne spală pe creieri. Sunt niște lucruri care trebuie temperate”, a mai spus vedeta în cadrul emisiunii.

