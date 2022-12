Actrița a distribuit pe contul ei oficial de Facebook un selfie cu ea în care apare complet nemachiată. Vedeta a avut și un mesaj, ea a dezvăluit că nu e totul roz, ca în unele imagini de pe rețelele de socializare. Băiețelul ei s-a îmbolnăvit, iar ea are grijă de el.

„Mă uităm la toată perfecțiunea de pe Instagram și am zis, așa ca reminder mai mult pentru mine, că nu întotdeauna suntem perfecte! Mai ales după câte o noapte cu enterocolita copilului, sau răceală, tuse și nas înfundat, de fapt, cam așa arătăm. Cam asta e realitatea!”, a scris ea.

Și a continuat: „Îmi place Crăciunul și îmi plac postările colorate și frumoase… dar un strop de realitate nu strică uneori! Bună dimineață! #beyourself #nofilter #realitycheck #momlife P.S. și când zici că nu mai poți, tot mai poți un pic! ❤️ for all you moms outhere! Love and respect! ❤️”.

Fanii ei din mediul online i-au apreciat postarea sinceră și i-au transmis o mulțime de mesaje în care i-au urat sănătate băiețelului ei.

„Felicitări pentru sinceritate! Sărbători liniștite, draga mea. (…) Sunteți fericită, asta se vede în postare. Și, deci, foarte frumoasă! Așa să fiți mereu, sănătoasă și fericită! Sărbători binecuvântate! (…)

Ești atât de frumoasă și reală💕 🤗 felicitări ! Sărbători fericite alături de familia ta superbă😘😘😘 (…)

Tot frumoasă ești! (…) Tu ești frumoasã oricum!😘”, au notat internauții pe Facebook-ul Dianei Dumitrescu.

Diana Dumitrescu a fost la un pas de divorț, după ce a devenit mamă

Diana Dumitrescu și Alin Boroi sunt împreună de 7 ani, însă relația lor nu a fost întotdeauna lapte și miere. Actrița a dezvăluit că a fost la un pas de divorț după ce a născut.

Vedeta și-a dorit mult un copil, astfel că dorința ei s-a împlinit. De când a devenit mamă, Diana Dumitrescu s-a dedicat în totalitate băiețelului ei, motiv pentru care și-a neglijat complet soțul. Actrița dormea cu copilul, iar neînțelegerile în cuplu începuseră să apară. Invitată acum ceva vreme la emisiunea prezentată de Teo Trandafir la Kanal D, Diana Dumitrescu a dezvăluit că a fost la un pas de divorț de Alin Boroiu. Momentan, problemele din cuplul lor s-au mai ameliorat.

„Nu trăim o viață perfectă și nimeni nu are o viață perfectă. Sunt momente foarte puține în care mă dedic soțului, în majoritatea timpului sunt dedicată copilului, inclusiv nopțile i le dedic copilului, pentru că dorm cu el în pat în continuare. Eu am fost o mamă foarte fericită la început, copilul meu a dormit până la un an singur în pătuț.

De la un an până la un an și patru luni cred că eram la un pas de divorț, pentru că eram atât de obosiți și ne certam, pentru că el nu mai dormea noaptea deloc. Într-o zi am zis: Nu se mai poate, hai să luăm copilul cu noi în pat, să vedem dacă merge. Și a mers”, a declarat Diana Dumitrescu în emisiunea lui Teo Trandafir.

În emisiunea online „Detectorul de minciuni”, Diana Dumitrescu a făcut mărturisiri neașteptate despre căsnicia cu Alin. Actrița a declarat că este o femeie foarte geloasă și de multe ori i-a controlat telefonul partenerului.

„Sunt foarte geloasă. De un an nu îi mai verific telefonul. La începutul relației o făceam frecvent. Îmi place că are un cont profund. Am contul lui de acces și el pe al meu. Nu îi mai verific telefonul cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au schimbat foarte mult de când a apărut copilul.(…) Soțul meu nu este persoană publică, nu are Instagram și Facebook.

Pe WhatsApp am găsit niște chestii. Ce e important din punctul meu de vedere e ca tu, ca femeie, să știi ce vrei cu adevărat. Îl vrei lângă tine, îl ții, nu îl vrei, dispare la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Dacă ești foarte conștientă de ce simți, poate să vină x-uleasca, zdrențuleasca, portăreasa, că nu contează”, a declarat Diana Dumitrescu, relatează WOWbiz.ro.

