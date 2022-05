A devenit și mai cunoscută după perioada în care a jucat în serialul românesc „Regina”, apoi la un moment dat s-a retras din lumina reflectoarelor. După ce a filmat pentru „Faci sau taci”, în anul 2018, Diana Dumitrescu s-a căsătorit și mai apoi a rămas însărcinată, motiv pentru care a refuzat atunci toate proiectele care i se propuneau. În prezent, actrița joacă în serialul „Strada Speranței” de la Kanal D.

„După ce am făcut filmul «Faci sau taci», în 2018, cu Iura Luncașu, m-am căsătorit și imediat am rămas însărcinată. În acel an nu am mai dorit niciun fel de proiect, nici măcar pe social-media. Am vrut să stau pur și simplu. Apoi am avut un mic proiect pe TV. Iar acum sunt bucuroasă să fac parte din distribuția serialului «Strada Speranței», o comedie urbană care le face românilor serile de weekend mult mai frumoase, amuzante (râde)”, a declarat Diana Dumitrescu pentru ego.ro.

Când a fost sunată să fie anunțată despre serial, vedeta se afla în Grecia, în vacanță. Diana Dumitrescu a slăbit 10 kilograme pentru personajul pe care îl interpretează în „Strada Speranței”.

„Am filmat pilotul acum câțiva ani. Eram în Grecia când m-au sunat din echipa de producție să îmi spună că sunt pe lista scurtă pentru acest serial.

Ca să fiu în forma în care eram la filmarea pilotului am slăbit 10 kilograme. Personajul meu este o femeie drăguță, simpatică, care vorbește cum vrea ea, face ce vrea ea. Este o persoană plină de resurse și, dacă nu le are, le găsește, în general în bărbați și în portofelele lor. E o femeie cinstită și corectă doar atunci când crede ea că ar trebui să fie. Ceea ce se întâmplă foarte rar”, a mai spus actrița.

Recomandări Celălalt „război” din Ucraina: tancuri sovietice demontate în vest și statui ale lui Lenin ridicate în est. Care vor fi consecințele?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Mama a insistat să dau la actorie”

Ea a mărturisit că nu și-a imaginat niciodată că va fi actriță, mama ei fiind cea care a insistat să aleagă acest domeniu. Diana Dumitrescu a participat la un casting și de atunci a primit numeroase roluri în diverse proiecte.

„A venit actoria cu totul peste mine. Nu am vrut și nu mi-am imaginat niciodată că voi deveni actriță. Mama a insistat să dau la actorie. Am fost la un casting și de acolo a început să se întâmple lucrurile în direcția asta, rolurile au venit unul după altul. Dar nu mi-am propus asta…”, a mai povestit Diana.

GSP.RO Ce a pățit Simona Halep. Întreaga audiență a amuțit. Momentul în care nimeni nu a mai îndrăznit să scoată niciun cuvânt

Playtech.ro Veste bombă! Cu cine s-ar iubi nora lui Liviu Dragnea. Bărbatul este ... HALUCINANT!

Observatornews.ro Tatăl din Bacău care şi-a înecat copiii, găsit din greşeală de un voluntar. Cum a fost găsit chiar în locul în care i-a ucis pe micuţi

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro Vladimir Putin, trădat de apropiaţi? Dezvăluiri din interior: ”Am vorbit personal cu ei”. Ce se întâmplă în anturajul preşedintelui Rusiei

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău