De Livia Lixandru,

Vedeta a cordat un interviu pentru revista VIVA!, în care a explicat ce s-a întâmplă în viața ei, în ultima perioadă.

„Nu am mai fost foarte activă pe rețelele de socializare. Eu am descoperit că sunt genul de mamă căreia nu îi place să dea sfaturi necerute, iar evoluţia lui Carol mă interesează pe mine şi atât. Evit să răspund la comentarii şi mesaje răutăcioase.

Ba chiar am blocat unele pesoane şi o voi face tot mai des. Nu îmi plac hate-ul și bullyingul din social media şi mi se pare că în asta se transformă, din păcate. Eu am spus aşa, şi o voi mai spune – fiecare mamă face pentru copilul ei ce crede ea că este mai bine. Deciziile îi aparţin, la fel şi consecinţele. Am scris despre acest lucru pe blogul meu”, a spus Diana pentru VIVA!

„Nu este ca o poveste cu final fericit”

Atunci când a fost întrebată cum este viața ei de când a devenit mama, Diana Dumitrescu a răspuns sincer.

„Nu pot spune nici că este mai greu sau nici că este mai uşor decât mă aşteptam, pentru că am avut permanent un ajutor de nădejde. Dar nu este simplu, nu este ca o poveste cu final fericit, pentru că stresul de a fi mamă, aici mă refer la sentimentul permanent de grijă care apare, să fie copilul bine, să fie totul în regulă, nu va dispărea niciodată şi nu le poate nimeni trăi în locul tău.

Este dificil, dar şi sentimentul de iubire pură pe care ţi-l oferă un copil nu are termeni de comparaţie!”, a mai adăugat prezentatoarea tv.

