„Mi-a luat ceva timp până să accept să fiu mamă, mi-a fost foarte greu. Tranziția de la o persoană singură, fără responsabilități, fără datorii la bănci la a fi închisă în casă, să alăptezi un copil din trei în trei ore, cumva trecerea asta nu este ușoară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am avut momente în care am plâns, m-am pus în genunchi, după perdea și am plâns. Se adunase stresul, frustrarea, frica, oboseala. Dar mama m-a ajutat foarte mult, nu am simți că am un bebeluș în casă în primele trei luni, dar a plecat exact când el a început să meargă și să tragă de lucruri”, a spus Diana Dumitrescu, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Spynews.

„Mă uitam în oglindă și mă gândeam că nu mai scap de burtă pentru că am luat 17 kilograme. Am slăbit repede și am ajuns la 58 de kilograme.

Abia când am început să ies din casă în fiecare zi, după un an de zile, am început să-mi revin. Trebuie să înțeleagă toate femeile că este doar o etapă din viața noastră și că bărbatul are un rol-cheie în sănătatea mintală și emoțională a femeii. Soțul meu mi-a spus, indiferent de kilogramele pe care le-am avut, că sunt cea mai frumoasă”, a mai adăugat vedeta.

