Stiri Mondene Diana Enache va avea propria emisiune la TV: „Am filmat deja câteva ediții care urmează să fie difuzate pe post”. Ce sacrificii face pentru carieră De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Marți, 08 noiembrie 2022, 11:06

Salvează articol

Diana Enache, care are 25 de ani și e fiica lui Adrian Enache, muncește zi de zi pentru cariera ei. Tânăra are un proiect la Național TV, are și emisiune la radio, iar acum, într-un interviu pentru playtech.ro, a dezvăluit că va avea propria emisiune la TV.