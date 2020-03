De Andreea Romaniuc Archip,

Deși are o siluetă trasă prin inel, Diana Sar face eforturi ca să întrețină. Mai exact, face sport de trei ori pe săptămână și are grijă la alimentație. Dar această disciplină a survenit târziu, după un adevărat calvar:

“Am avut momente în care a trebuit să slăbesc din cauza meseriei de model și atunci țineam într-adevăr diete, multe dintre ele drastice. Nu recomand nimănui să țină o dietă fără îndrumarea unui nutriționist, așa cum am făcut eu, când eram mai micuță”, ne-a mărturisit actrița. Din dorința de a obține rezultate rapide, Diana ajunsese să se hrănească haotic și, paradoxal, chiar să ia în greutate. “Am avut perioade în care m-am îngrășat din cauză că țineam cinci zile o dietă prea drastică și două zile mâncam foarte mult. A fost o zi în care am mâncat nouă înghețate. Mă simțeam vinovată, era vorba de o tulburare alimentară, dar m-am vindecat în vreo cinci ani de muncă. Am suferit, era un efect Yo-yo, un cerc vicios, țineam o dietă, nu era bine făcută, mâncam mai mult decât trebuia, sufeream, mâncam pe furiș”, ne-a mai spus Diana Sar. Pe lângă stresul la care și-a supus organismul, actrița s-a trezit și în situația de a pierde joburi din cauza centimetrilor în plus cu care se pricopsise.

Se împarte între spectacole de teatru și contracte de modelling

Chiar dacă nu mai apare în serialul de la PRO TV, Diana Sar încă îmbină actoria cu modellingul. “În continuare sunt și actriță, joc la Teatrul Național, nu sunt doar model. Mai merg la diferite castinguri, aștept să mai vină și un alt proiect pe partea de actorie, joc într-un film care va fi lansat în octombrie, iar viața de model este un pic mai liniștită acum. Din cauza coronavirusului nu mai pot să călătoresc. Dar mai am colaborări în țară. Pregăteam o plecare în Italia, pe care am decis să o amân. Am o agenție care mă reprezintă și merg la castinguri, nu aveam ceva să mă aștepte în mod special”, ne-a explicat ea.

