După ce ani de zile a lucrat în televiziune, ca prezentatoare, Diana Șucu a renunțat la cariera ei și s-a dedicat vieții de familie cu Dan Șucu. Acum, de când copiii au crescut, Diana Șucu are o fundație, care ajută copiii bolnavi. „Unul dintre băieții noștri a avut o problemă de sănătate, care a ținut un an de zile, de la 3 la 4 ani. Din fericire s-a vindecat. El s-a vindecat într-un an de zile, iar noi în trei.

Este o boală care omoară părintele. Este o boală autoimună, ține 3 luni, 6 luni sau un an. A debutat în urma unui vaccin. Acum nici nu se știe de la ce a făcut purpura idiopatică, adică rămâi fără trombocite. Ulterior am cunoscut mulți părinți care nici nu știau că trec prin așa ceva. Semnele sunt foarte clare: vânătăi de la genunchi în jos, unde zona este foarte vascularizată”, a povestit vedeta „La Măruță”, conform protv.ro.

În emisiune, Diana Șucu a vorbit și despre mariajul ei cu Dan Șucu, pe care l-a și lăudat. Omul de afaceri e foarte romantic, mereu îi face cadouri și îi dăruiește flori. „Micul dejun îl pregătesc eu. E un răsfățat. Îi duc și cafeaua în pat. Eu cânt, dansăm prin casă”, a adăugat Diana Șucu, care a ținut să lămurească și un aspect important despre relația lor.

În presă, mulți ani de zile s-a zvonit că Diana s-a cuplat cu Dan Șucu imediat după divorțul omului de afaceri de Camelia Șucu, cu care are două fete. Acum, Diana Șucu dezvăluie că soțul ei a mai avut o relație până să o cunoască pe ea, după divorțul de Camelia Șucu.

„„Simt nevoia să fac lumină, dintr-un punct de vedere. La un moment dat s-a rostogolit povestea asta cum că Diana Lăscărescu l-a întâlnit pe Dan Șucu, imediat după ce a divorțat. Este o minciună. Dan s-a despărțit, a luat decizia asta în decembrie 2003, după ce i s-a întâmplat ceva extrem de urât.

În ianuarie s-a întors în România din Austria. Viața a continuat un an și jumătate. El a avut o altă relație cu o doamnă, o femeie serioasă. Soțul meu nu este un aventurier, este un om serios. Eu l-am cunoscut pe Dan la un an și jumătate după ce el a avut o viață lângă doamna respectivă, care are o fetiță, prietenă cu fetele soțului meu”, a mai zis ea la Pro TV.

Care e secretul relației de 18 ani

Într-un interviu, tot la Pro TV, Diana Șucu lauda relația specială pe care o are cu soțul. „Nu știu dacă există căsnicie perfectă, trebuie să fii tolerant, să ne respectăm partenerul. Sunt câteva idei de bază care stau la temelia unei relații.

Eu cred că respectul este foarte important. Și să ajungi să fii într-o relație de prietenie cu partenerul de lângă tine. Să nu-ți fie teamă să-l întrebi absolut orice. Eu cu Dan discutăm în fiecare zi, de 10 ori pe zi, la telefon. Este persoana care mă calmează, care mă liniștește, țin cont de punctul lui de vedere întotdeauna”, a dezvăluit Diana Șucu în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV.

