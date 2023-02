Aproximativ 20 de ani Larisa Iordache a făcut sport de performanță. Ea are în palmares multe medalii, a câștigat șapte titluri europene două în concursul pe echipe, trei la sol și două la bârnă. În 2014, a obținut două medalii de argint la Mondiale, la individual compus și la sol. La Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, a luat bronzul cu echipa, scrie playtech.ro.

Chiar dacă s-a retras, ea are mare grijă la stilul ei de viață, urmează totodată și o dietă strictă, căci mănâncă o singură dată pe zi. „Știu să gătesc, dar nu îmi place. Nu îmi place partea asta casnică. Să gătesc, să fac curat. Într-adevăr, fac minimum ca să pot să trăiesc normal. Oricum, eu mănânc mai puțin decât trebuie, am doar o masă pe zi. M-am obișnuit așa, după ce m-am retras. Plus că nu am atât de mult timp… sau nu am un program strict. Acum mănânc doar când îmi este foame. Și este foarte bine pentru mine, pentru că nici nu mă îngraș”, a dezvăluit Larisa Iordache, care a vorbit și despre participarea la „America Express” alături de Diana Bulimar.

„În Mexic (la America Express – n.r.) am avut și doua zile în care nu am mâncat nimic, am băut doar apă. Ghiozdanul era destul de greut, între 10 și 15 kilograme. Depinde câte haine aveam fiecare. Au fost situații în care nu am putut folosi nici dușul. Ne-am descurcat. Oricum, în stresul acela cumva uiți și de foame, și că ai rucsacul în spate, care este foarte greu, și de rușine și de absolut orice. Vrei doar să ajungi la capăt și să termini misiunea și cam atât”, a mai spus Larisa Iordache.

Recomandări După doi ani de restricții în pandemie, în care românii au stat lipiți de televizoare, în 2022, audiențele TV au luat-o la vale. „Granzii” pierd serios public

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Totodată, ea a vorbit și despre retragerea ei din gimnastică. „Este o tranziție pe care o face un sportiv de performanță, după ce se retrage din activitate. Este destul de grea. Noi spunem că începem să trăim și că vrem să trăim într-un alt mod. Când este sportiv, ai un program strict, nu trebuie să te abați de la el sub nicio formă. Trebuie să îți păstrezi energia doar pentru antrenamente și nimic mai mult.

Ulterior, începi o nouă viață. Ceea ce e destul de greu, pentru că programul ți-l faci tu, nu mai este antrenorul. Ești doar tu pe cont propriu. Este foarte bine, nu zic că nu e bine. Dar făcând 20 de ani același lucru… E dificil, te dezorientează. Tu depinzi de tine, e dificil. Dar viață te împinge să înveți foarte multe lucruri. Te lovești de foarte multe probleme, pe care trebuie să le rezolvi”, a spus Larisa Iordache pentru Playsport.

Larisa Iordache a avut mai multe probleme, în decembrie 2021 ea s-a operat a șaptea oară. Din cauza unei accidentări, Larisa Iordache a fost forțată să se retragă din finala la bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2021. Diagnosticată cu entorsă metatarsiană, gimnasta nu a putut să facă față durerii. „Cu una în plus sau cu una în minus cam tot aia e… Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena şi urmează să intru în operație pentru a scăpa de durerea de la gleznă”, a notat Larisa Iordache.

Recomandări DOCUMENTE dintr-un mare spital din țară. Ce apare scris în fișele unor bolnavi de la urgențe: „Doamna doctor spune că e plătită la oră, refuză să vadă pacientul”

„A 7-a operație, nu-i chiar ușor, dar nu mă plâng! Ştiu că ăsta este un pas foarte simplu în vindecarea gleznei mele, ce urmează mă sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.), dar măcar o să fiu stăpână pe piciorul meu şi nu o să îmi mai creeze probleme”, a scris Larisa Iodache la vremea respectivă.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Ce a pățit Ioana Tufaru când a întâlnit-o pe amanta tatălui ei, Dan Tufaru: 'Ea mi-a pus mâna pe obraz. Mi-a spus...'

Observatornews.ro Au comandat una şi au primit alta. Poliţiştii reclamă că noile uniforme de 7.000 de lei se rup între picioare după 3 luni

Știrileprotv.ro Una dintre cele mai mari companii din România angajează sute de oameni. Salariul mediu este de aproape 10.000 de lei

FANATIK.RO Cum a murit Fane Spoitoru. ”Regele interlopilor” s-a stins după ce a ignorat un sfat banal al medicilor

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2024. Peștii ar fi bine să-și propună, chiar de dimineață, să rămână calmi, indiferent ce apare și i-ar putea provoca