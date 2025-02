Artistul este ambasador din 2017 HOSPICE Casa Speranței și aleargă pentru a oferi o șansă la o viață mai bună copiilor bolnavi incurabil.

„Sincer, la vârsta la care am ajuns, eu nu vreau să mai demonstrez nimic. La 20-30 de ani te arunci. Mi-am făcut și părul blond în pandemie. Am zis: «dacă nu acum după aceea, cine știe, nu se mai justifică!». Am fost și ras în lateral, am lăsat părul și mai mare, tocmai ca să mă joc cu fizionomia mea, cu aspectul meu.

Am mai slăbit, m-am mai îngrășat. Acum am slăbit pentru că merg la sală, țin și intermitent fasting. 14 ore nu mănânc nimic, în medie așa. A dat rezultate în cazul meu. Am și o aplicație pe care îmi notez tot ceea ce mănânc și, când văd că am sărit calul, mă opresc”, a declarat solistul pentru Click.

Doru Todoruț a renunțat la un aliment important, iar rezultatele se văd. „Am eliminat glutenul, nu mănânc orice. Deci pâine nu, paste mai rar, așa o dată pe săptămână, cât să nu mi se facă poftă că apoi, dacă ți-e poftă, când mănânci rupi, lingi farfuria.

Și mișcare, dacă se poate, măcar o plimbare zilnic. Să fie acei pași, spre 10.000. Dacă nu, și 5.000 de pași sunt buni. Plus că, în martie, mă pregătesc să alerg cu prietenul meu, Ciprian Datcu, la maraton. Acolo va fi de alergat vreo 10 kilometri.

Încercăm din nou vreo 21 de kilometri, ca și anul trecut, dar a fost cam greu, recunosc! Îmi place să-mi dau singur provocări. Așa mă mențin, mă simt tânăr, mă simt fresh”, a mai spus Doru Todoruț, pentru sursa citată.

