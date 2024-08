„Fac sport în continuare, nu vreau să mă las, plus că nici nu am cum, pentru că eu am fost o fire sportivă toată viața mea.

Însă, pe lângă mișcare sunt atentă și la alimentație. Am trei mese pe zi. De exemplu, dimineața îmi fac un fel de pastă, pe care o mănânc, dintr-un avocado, ton și ou, iar între masa de dimineață și cea de prânz îmi fac un suc de sfeclă cu morcov, curcuma, cătină și o portocală, după care mănânc prânzul, iar între masa de prânz și cea de seară, unde mănânc un grătar sau o porție de creveți cu un orez brun, mănânc și 2/3 curmale.”, a declarat, cu ceva vreme în urmă Oana Mizil, scrie Click!.

Ce s-a întâmplat cu Oana Mizil după ce a devenit mamă

Oana Mizil și Marian Vanghelie au devenit părinti în urmă cu 9 ani. Însă, după nașterea fetitei sale, Oana s-a confruntat cu probleme de sănătate.

„Am făcut pe fond de stres, cu toate că eu sunt foarte puternică, dar pe semne că nu mai puteam și alăptam, am făcut urticarie cronică acută și m-au internat seara, la 12 și jumătate noaptea, la Spitalul Elias cu urticarie cronică acută.

Eram roșie ca racul. Trei săptămâni am stat cu branula cu cortizon în corp și în momentul în care îmi scoteam branula, eram vânătă și mă făceam roșie iar”, a povestit Oana Mizil, la Antena Stars.

