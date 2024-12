În urmă cu câteva zile s-a aflat că Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu formează un cuplu. Cei doi s-au afișat oficial împreună la premiera filmului „Căsătoria” al lui Mihai Bendeac. Îmbrăcați amândoi în negru, Sebastian Dobrincu și Otniela au zâmbit în fața aparatului de fotografiat. Vedeta a fost aranjată din cap până în picioare, a purtat o salopetă neagră decupată în zona taliei, părul l-a avut aranjat în valuri, iar machiajul a fost unul profesional.

Ulterior, pe rețelele de socializare, tânărul milionar a postat mai multe fotografii cu el și Otniela Sandu și așa au recunoscut și în fața fanilor lor că sunt iubiți. „Viața e amuzantă. Persoana potrivită îți poate da lumea peste cap, când te aștepți mai puțin. Vă zic din experiență”, a transmis el.

Cei doi îndrăgostiți se bucură de relația lor și pare să nu le pese de diferența de vârstă dintre ei, Sebastian Dobrincu are 26 de ani, în timp ce Otniela Sandu are 34 de ani.

Cine e Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. Tânărul antreprenor a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

Când era foarte mic, a învățat singur programarea, astfel că acum, la 26 de ani, are mare succes în acest domeniu. După Storyheap, el a dezvoltat alte două proiecte, Brandmates și Owlmetrics, cu scopul de a ajuta brandurile să folosească statistici pentru a-și crește prezența în social media, ceea ce duce la dezvoltarea afacerilor.

Deși a cunoscut succes în America, unde avea multe oportunități, el a revenit în România. Motivul? Chiar el l-a dezvăluit pentru revista VIVA!: „Pentru că, deși era un mediu propice pentru a mă dezvolta profesional, personal ajunsesem într-un punct negru. Aveam nevoie de o întoarcere la iubire, la oameni… M-am și izolat foarte mult cât am fost acolo. M-am izolat în muncă. Și e cam devreme… Nu că ar fi un moment ideal pentru asta, dar simțeam repercusiuni și am vrut să mă întorc și la ce îmi cere sufletul, nu doar la ce îmi cereau buzunarul și mintea”.

„Nu știu să mă dau bătut”

Deși în America a avut mare succes, la început nu i-a fost ușor. „Dormeam pe plajă, nu pe jos, dar tot acolo. Cum m-am remontat? Eu cred că am avut chestia asta nativă. Cred că asta a și făcut diferența asta la mine că am avut o ambiție din aceasta inexplicabilă. Ori de câte ori dădeam cu capul de pereți, nu mă dărâma, nu abandonam, căutam soluții. Cred că acesta este singurul principiu care m-a salvat din toate problemele în care am fost, pentru că nu știu să mă dau bătut.

Oricât de tare m-ai da cu capul de pământ, oricât de rău m-ar lovi viața, totdeauna mă ridic. Uneori mai greu, uneori mai facil, dar mi-a ieșit aproape de fiecare dată. Deci, secretul este să crezi în tine, indiferent de situație, indiferent de context și indiferent dacă ai motive, uneori. Pentru că, uneori, e total nejustificat”.

