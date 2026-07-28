Vacanța lui Dima Trofim în Bulgaria s-a încheiat cu o experiență neplăcută. Actorul din serialul „Destine cu parfum de lavandă”, difuzat de Antena 1, a avut nevoie de intervenția ambulanței după ce i s-a făcut rău. După ce a primit tratament, a fost surprins de costul serviciilor medicale, despre care a vorbit deschis pe rețelele de socializare.

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„Ultima noastră zi de vacanță din Bulgaria s-a încheiat… cu ambulanța la hotel”

Dima Trofim a ales să le arate urmăritorilor și partea mai puțin plăcută a vacanței sale. Actorul din „Destine cu parfum de lavandă” a povestit că, în ultima zi petrecută în Bulgaria, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. Potrivit mărturisirii sale, a început să aibă febră mare, vărsături și dureri puternice de cap. După câteva ore în care a sperat că își va reveni, a decis să solicite ajutor medical.

Actorul a relatat întreaga experiență într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

„460 DE EURO o perfuzie în Bulgaria?! Ultima noastră zi de vacanță din Bulgaria s-a încheiat… cu ambulanța la hotel.

Nu am de ce să mă ascund și să vă arăt doar partea frumoasă a vacanțelor. Vreau să vă povestesc și momentele mai puțin plăcute, pentru că și ele fac parte din realitate.

Dintr-odată am început să mă simt foarte rău. Febră mare, vărsături, o durere cumplită de cap… După câteva ore în care am sperat că îmi revin, am chemat ambulanța, cu gândul să mă pun pe picioare până ajung acasă, în București. Mi-au făcut o perfuzie.

Din păcate, nu m-am simțit imediat mai bine… dar adevăratul șoc a venit în momentul în care mi-au întins nota de plată. 460 de euro. Da… 460 DE EURO pentru o perfuzie!

Am rămas fără cuvinte. Serios acum… cum poate ajunge o perfuzie să coste aproape 2.500 de lei? De unde un asemenea preț? Cum este posibil?”, a scris Dima Trofim.

Dima Trofim speră să își recupereze banii prin asigurarea medicală

Dima Trofim a explicat că a achitat suma pe loc, întrucât nu avea altă opțiune. Din fericire, avea încheiată o asigurare medicală de călătorie și speră să își recupereze banii după depunerea documentelor necesare.

„Am plătit pe loc, pentru că nu aveam altă variantă. Din fericire, aveam asigurare medicală de călătorie, așa că acum urmează să trimit toate documentele și sper să îmi recuperez cât mai repede banii.

Între timp am ajuns în București și mă simt mai bine. Încă mă mai supără puțin capul, dar sunt clar pe drumul cel bun”, a mai transmis actorul.

„460 de euro înseamnă câteva nopți bune de cazare”

În finalul mesajului, Dima Trofim a spus că suma plătită continuă să îl surprindă și a cerut părerea urmăritorilor despre costul intervenției medicale.

„Totuși… încă nu-mi iese din minte suma aceea. 460 de euro înseamnă câteva nopți bune de cazare. Înseamnă aproape salariul minim net pe o lună în Bulgaria. Iar eu i-am plătit pentru câteva minute și o perfuzie.

Înțeleg foarte bine că actul medical costă și că medicii și întreg personalul din sistemul medical trebuie să fie plătiți corect. Dar, sincer, 460 de euro pentru o perfuzie mi se pare o sumă uriașă și greu de înțeles. Nu știu cum se justifică un astfel de cost și chiar sunt curios dacă vi se pare normal.

Voi ce părere aveți? Vi se pare un preț justificat sau vi se pare exagerat?”, a încheiat Dima Trofim.

Actorul a precizat că starea sa de sănătate este acum mai bună, însă experiența din Bulgaria l-a determinat să vorbească public despre importanța unei asigurări medicale de călătorie și despre costurile pe care le pot implica serviciile medicale în străinătate.

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