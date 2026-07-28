O analiză comparativă privind prețurile pentru serviciile de bază, închirierea unui șezlong, o cafea și o bere rece, arată diferențe sesizabile între stațiunile din România și destinațiile preferate ale românilor.

Prețurile pe plajele din România

Pe litoralul românesc, prețurile din luna iulie variază considerabil de la o stațiune la alta, dar și de la un sector de plajă la altul. În Mamaia Nord, un șezlong costă între 35 și 150 de lei. În schimb, în stațiuni precum Eforie Nord, Eforie Sud, Venus sau Neptun, un șezlong costă între 45 și 70 de lei. De asemenea, în Costinești, un șezlong costă între 50 și 100 de lei, iar în Vama Veche, prețul unui șezlong este de, de asemenea, între 50 și 100 de lei.

La capitolul băuturi, o cafea espresso sau un Freddo Espresso cumpărat direct de la barul de pe plajă variază între 12 și 25 de lei, în timp ce o bere la draft costă între 12 și 22 de lei.

Prețurile pe plajele din Grecia

Grecia rămâne una dintre destinațiile favorite ale românilor datorită sistemului diferit de operare al plajelor. În regiuni precum Thassos, Halkidiki sau Riviera Olimpului, conceptul de taxă fixă pe șezlong este mai rar întâlnit la plajele tradiționale. În schimb, majoritatea comercianților aplică regula consumației minime.

Astfel, turiștii primesc acces gratuit la șezlong și umbrelă dacă comandă de la bar de o anumită sumă, care variază, de obicei, între 10 și 20 de euro. O cafea costă în jur de 3,5 și 5 euro, iar o bere la sticlă sau draft de încadrează între 20 și 30 de lei. Prin urmare, deși băuturile sunt ușor mai scumpe decât în România, suma totală cheltuită pe plajă include practic și confortul șezlongului, făcând din Grecia o opțiune extrem de competitivă.

Prețurile pe plajele din Bulgaria

În Bulgaria, în stațiuni populare precum Sunny Beach, Nisipurile de Aur sau Balcic, administrarea plajelor este strict reglementată. În majoritatea zonelor amenajate, fiecare element de pe plajă se plătește separat. Închiriatul unui șezlong costă în medie 6 euro, iar pentru umbrelă se achită o taxă similară. Este important de notat că în Bulgaria se percepe o taxă suplimentară pentru salteaua de pe șezlong. Astfel, prețul întreg pentru două șezlonguri cu umbrelă și saltele este de 24 de euro.

Răcoritoarele mențin un nivel al prețurilor ușor mai scăzut decât pe plajele exclusiviste din România. O cafea la un beach bar bulgăresc costă în jur de 4-5 euro, iar o bere locală variază între 3 și 6 euro. Per total, costul fix pentru o zi de plajă în Bulgaria este similar cu cel din stațiunile medii din România, însă predictibilitatea prețurilor rămâne un plus apreciat de turiști.

Prețurile pe plajele din Turcia

În Turcia, cea mai mare parte a turiștilor români optează pentru pachete All Inclusive în regiunile Antalya, Bodrum sau Kușadası, caz în care șezlongurile, băuturile și gustările de pe plajele private ale hotelurilor sunt incluse în prețul inițial al pachetului.

Pentru cei care aleg cazări fără mese incluse sau vizitează plaje publice și beach cluburi private, prețurile pot varia semnificativ. Accesul pe o plajă amenajată costă între 150 și 300 de lire turcești (aproximativ 20-40 de lei) pentru un șezlong. O cafea turcească sau un espresso pe plajă costă în jur de 80-150 de lire (12-22 de lei), iar o bere locală se vinde cu prețuri cuprinse între 120 și 200 de lire turcești (18-30 de lei).

Unde este mai rentabil să-ți petreci ziua la plajă?

Tragând linie la mijlocul sezonului estival, România rămâne o opțiune competitivă pentru turiștii care aleg stațiunile din sudul litoralului, dar devine mai scumpă decât Grecia sau Bulgaria dacă este privită prin prisma stațiunilor de top precum Mamaia Nord.

Grecia oferă cel mai bun raport calitate-cost prin prisma eliminării taxei directe pe șezlong în favoarea consumației, în timp ce Bulgaria oferă condiții excelente pentru familiile care caută un buget fix și previzibil. Turcia rămâne campioană necontestată pe segmentul All Inclusive, unde grijile financiare zilnice de pe plajă sunt eliminate complet din start.

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