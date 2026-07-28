Irina Columbeanu le-a arătat urmăritorilor din mediul online rezultatul celei mai recente schimbări de look. Tânăra, care studiază în New York, a trecut pragul unui salon de înfrumusețare și a ales o transformare discretă, dar de efect. Noul stil a fost apreciat imediat de fanii săi.

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Irina Columbeanu și-a surprins fanii cu un nou look

Irina Columbeanu continuă să împărtășească cu urmăritorii săi momente din viața petrecută în Statele Unite. Stabilită în New York, unde își continuă studiile, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a decis recent să facă o schimbare de look.

Tânăra a mers la un salon de înfrumusețare și a ales să își facă breton, o transformare care i-a schimbat subtil înfățișarea. După vizita la salon, Irina a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu noul look.

Fotografiile distribuite de Irina Columbeanu au atras rapid numeroase reacții. Urmăritorii au complimentat-o pentru alegerea făcută și au apreciat că noua coafură îi pune în valoare trăsăturile. Schimbarea nu este una radicală, însă noul breton oferă un aer diferit și completează stilul pe care tânăra îl adoptă în ultima perioadă.

„Sunt la fel de norocoasă precum mama mea”

Invitată la podcastul „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a vorbit deschis despre viața sa în America, planurile sale și felul în care vede dragostea. Ajunsă la 18 ani, tânăra a mărturisit că nu este interesată, deocamdată, de o relație amoroasă, fiind concentrată pe facultate și pe dezvoltarea personală.

În ceea ce privește preferințele în dragoste, fiica Monicăi Gabor nu exclude o relație cu un român, însă spune că naționalitatea nu contează atât timp cât primește respect și compatibilitate. „Nu, nu m-am concentrat pe acest aspect. Și nici nu cred că o să mă concentrez prea curând. Încep și facultatea. Deci… nu, mulțumesc! (…) Român?! E o posibilitate. Nu am limite stricte. Sunt OK cu orice bărbat, din orice țară, doar dacă mă respectă și e ceea ce caut eu”.

Irina a vorbit și despre familia ei, recunoscând că se consideră o persoană extrem de norocoasă: „Am avut o viață foarte norocoasă. Și sunt foarte recunoscătoare. (…) Sunt fericită că părinții mei au luat decizia să se despartă, pentru că așa a fost mai bine pentru amândoi. Sunt fericită pentru ei. (…) Sunt foarte norocoasă datorită părinților mei. Nu înțeleg de ce doamnele de 60 de ani comentează viața unei fete de 18 ani care abia și-a început viața”.

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