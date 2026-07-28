Ea a apărut pentru prima dată în showbiz în anul 1995, în emisiunea „Școala Vedetelor”, de la TVR, iar ultima apariție importantă într-un show TV a fost în perioada 2015-2016, când a prezentat „Vorbește Lumea” la PRO TV alături de Sore, Vica Blochina și Răzvan Fodor.

După ce a jucat și în filme precum „Oblivion” și „Gunheavy”, dar a și lansat melodii ca „Fericirea ta” și „Sărutul tău”, Nadine s-a retras din showbiz și s-a mutat în Franța.

Acum, într-un interviu pe care l-a acordat în Click, vedeta a dezvăluit cum s-a schimbat viața ei de când a plecat din România.

„Viața mea este dedicată, în primul rând, familiei, cu atât mai mult acum, când Noah este adolescent și are nevoie de atenția și sprijinul nostru, al părinților. La 15 ani își dorește mai multă independență și vrea să trăiască experiențe cât mai diverse. Totuși, independența vine și cu responsabilități, iar lumea de astăzi poate avea multe provocări.

Așa că, pe lângă toate celelalte roluri pe care le am ca părinte, am devenit și secretara, și șoferul lui. În fiecare zi scot o agendă mare, plină cu activitățile lui. Eu nu am agendă pentru viața mea, dar el la 15 ani are. Am însă marele noroc că îmi place enorm să îi stau la dispoziție. Îmi aduce multă bucurie să văd cum fiecare experiență în care investește contribuie la formarea lui ca om și îl ajută să își construiască o viziune tot mai clară despre viața pe care își dorește să o trăiască”, a spus Nadine pentru sursa citată.

Nadine Emilie VoindrouhIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Fosta vedetă TV a vorbit foarte mult și despre Noah, fiul ei, afirmând că acesta a devenit cercetaș.

„De când am simțit că îmi doresc un copil, am știut că îl va chema Noah, că va face scrimă și că va deveni cercetaș, cu obiectivul de a obține rangul de Eagle Scout. Astăzi, Noah are 15 ani, este cercetaș cu rangul de First Class și urmează să obțină, pe rând, rangurile de Star, Life și, în final, Eagle Scout. Pentru mine, a fi cercetaș este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tânăr le poate face în viață. Fiecare rang este obținut numai după ce demonstrezi, în fața unei comisii, că ai dobândit cunoștințele și abilitățile corespunzătoare nivelului pe care dorești să îl obții.

Pentru a ajunge până aici, Noah a trebuit să învețe numeroase lucruri esențiale pentru viața în sălbăticie: tehnici de supraviețuire, acordarea primului ajutor, gătitul în aer liber fără a atrage animalele sălbatice și fără a lăsa urme care să afecteze natura, pescuitul, confecționarea diferitelor obiecte utile și multe alte abilități practice. La toate acestea se adaugă educația pentru viața de familie, implicarea în comunitate, managementul personal, educația financiară și multe alte competențe care contribuie la formarea caracterului unui tânăr.

Cercetășia le oferă mult mai mult decât activități în aer liber. Îi învață responsabilitatea, disciplina, spiritul de echipă, respectul pentru natură, implicarea în comunitate și încrederea în propriile forțe. În loc să își petreacă timpul fără direcție, cercetășia le oferă un mediu sigur în care sunt ghidați de adulți voluntari dedicați și în care învață lucruri cu adevărat folositoare pentru viață. Cred că este una dintre cele mai frumoase investiții pe care un părinte o poate face în viitorul copilului său.

Noah este un Lone Scout pentru că locuiește în Franța, departe de trupa lui care este în California și cu care se vede o dată pe an, în vacanța de vară. Din acest motiv, mulți dintre liderii trupei îl sprijină constant și de la distanță”, a încheiat Nadine.

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