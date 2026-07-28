Trenul Interregio 16082 a plecat luni din Constanța la ora 12:30, fără întârziere. După aproximativ 4 kilometri, în stația CF Palas, mecanicul a oprit neprogramat și a anunțat că persoane neidentificate au aruncat cu pietre în garnitură.

În urma incidentului, s-a spart un geam lateral (dublura), iar Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată.

Trenul și-a continuat călătoria spre București cu o întârziere de aproximativ 10 minute.

Publicația amintește că nu este primul atac asupra trenurilor Alstom Coradia. În septembrie 2024, înainte de intrarea lor în circulație, două rame electrice au fost vandalizate cu pietre în timpul deplasării dintre poligonul de testare de la Făurei și Atelierele CFR Grivița.

Și anul trecut, un tren electric nou-nouț a fost atacat cu pietre, pe ruta Brașov-București, iar geamul unui vagon a fost spart.

Recent, mecanicul unei rame Alstom Coradia a spart geamul ușii de acces după ce a realizat că și-a uitat cheia acasă.

Potrivit Club Feroviar, ramele Alstom Coradia aflate în exploatarea CFR Călători nu sunt asigurate, întrucât operatorul feroviar nu a finalizat încă procedura de achiziție a unei polițe de asigurare.

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