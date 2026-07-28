UPDATE ora 9.15 | „Acest conflict de muncă nu este împotriva pacienților. Încercăm să asigurăm toate serviciile esențiale și activitățile de urgență, adică intervențiile, tratamentele și explorările absolut necesare pacienților”, a explicat Iulian Cozianu, președinte Sanitas Iași.

UPDATE ora 8.50 | Mai jos sunt primele imagini cu angajații din sănătate afiliați la Sanitas care protestează în fața spitalelor Cantacuzino și Floreasca, în București. La Floreasca se scandează, printre altele, „Legea voastră, greva noastră”.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Protest la spitalul Floreasca din București, azi, 28 iulie. Foto: Inquam Photos / George CălinIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

La amiază, o delegație Sanitas va merge la Ministerul Sănătății, condus interimar de Cseke Attila după ce Guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

Știrea inițială: Greva a început după eșuarea negocierilor purtate aseară la Cotroceni. „Discuția a fost mediată de domnul Radu Burnete, consilier prezidențial, în prezența ministrului interimar al Muncii și a ministrului interimar al Sănătății. În cadrul acestei întâlniri am reiterat faptul că sistemul sanitar are nevoie astăzi de măsuri urgente pentru a putea avea grijă de pacienți așa cum merită cu adevărat. I-am prezentat domnului Radu Burnete revendicările grevei generale și motivele care ne-au împins la această decizie. Am menționat inclusiv faptul că Guvernul interimar a ignorat orice formă de dialog social, iar Ministerul Muncii ne-a invitat la o discuție abia după ce Curtea de Apel a hotărât suspendarea demersurilor guvernamentale privind proiectul legii salarizării”, a transmis Sanitas aseară.

Federația Sanitas a cerut Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan să deblocheze urgent angajările din sistemul public de sănătate și să renunțe la măsurile care reduc veniturile angajaților. Sindicaliștii au explicat că spitalele se confruntă cu un deficit de peste 30.000 de posturi, ceea ce duce la suprasolicitarea personalului și afectează calitatea actului medical.

„În spitale, deficitul de personal nu este un număr într-un tabel. Înseamnă ture tot mai greu de acoperit, suprasolicitare, epuizare și mai puțin timp pentru fiecare pacient. Opriți reducerea veniturilor! Nu poți cere servicii publice de calitate de la oameni cărora le reduci veniturile, în timp ce le crești volumul de muncă și responsabilitatea”, au mai afirmat sindicaliștii.

Foarte important, Federația Sanitas a acuzat ieri, 27 iulie, că există presiuni asupra angajaților din spitale înaintea grevei generale. În replică, fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că știe că există manageri de spitale și șefi de secție care îi amenință pe medici că își vor pierde locul de muncă. „Vreau să spun un singur lucru: să nu cumva să vă fie frică de ipocriții și impostorii ăștia! Managerul care își amenință medicii, rezidenții, asistentele sau orice alt angajat pentru că își exercită un drept nu mai are ce căuta în fruntea unui spital. Plecați acasă! România are nevoie de manageri care inspiră încredere, nu de oameni care conduc prin servilism”.

De asemenea, premierul interimar Ilie Bolojan a spus despre criza posturilor din sănătate: „Spitalele cu cheltuieli de personal peste media națională trebuie depunctate când cer creșteri de personal”.

Greva generală a început la 8 zile după greva de avertisment din 20 iulie.

Ce prevede noul proiect al legii salarizării, contestat de Sanitas și blocat de Curtea de Apel București

Pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat proiectul actualizat al legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea. Proiectul prevede șase gradații în funcție de vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază vor varia între 2,5% și 7,5%, potrivit noii variante publicate în dezbatere de Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a transmis că noul proiect are prevederi care duc la diminuarea unor drepturi salariale: „FSSR susţine reforma salarizării, dar numai cu condiţia ca aceasta să protejeze veniturile reale aflate în plată şi să nu producă scăderi pentru angajaţii din Sănătate. În forma comunicată la 17 iulie, proiectul legii salarizării, deşi preia o parte dintre solicitările anterioare ale FSSR, menţine prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părţi importante a personalului”.

La rândul lor, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au transmis că noul proiect al legii salarizării reprezintă „o nouă ofensă adusă personalului din învăţământ”. Sindicaliștii au mai spus că proiectul ignoră legea adoptată după greva generală din 2023 privind salariul profesorului debutant și promisiunea ca salariul maxim al unui profesor din preuniversitar cu gradul I și vechime maximă să fie egal cu cel al unui medic specialist.

„Parlamentul are obligaţia de a corecta această gravă nedreptate. Un vot pentru această lege este un vot împotriva şcolii româneşti, împotriva profesorilor şi împotriva viitorului copiilor noştri. Parlamentarii care vor vota acest proiect îşi vor asuma întreaga responsabilitate politică şi morală pentru accentuarea crizei din educaţie, degradarea sistemului de învăţământ şi compromiterea atractivităţii profesiei didactice. Nu poate exista educaţie de calitate cu profesori umiliţi, descurajaţi şi remuneraţi necorespunzător, fără să ţină cont de importanţa muncii pe care o desfăşoară”, au transmis sindicatele din Educație.

Pe 21 aprilie, Curtea de Apel București a suspendat procedura noii legi a salarizării, pusă în transparență de Ministerul Muncii. În replică, ministerul condus interimar de Dragoș Pîslaru a transmis că decizia „nu produce vreun efect” și că instanța a dat verdictul chiar „în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât”, fapt ce a pus Ministerul Muncii în imposibilitatea de a se apăra, motiv pentru care va face recurs.

Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare pe 1 decembrie 2026.

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