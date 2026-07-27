ÎCCJ cere o procedură legislativă conformă Constituției

Înalta Curtea de Casație și Justiție a cerut o procedură legislativă conformă Constituției pentru Legea salarizării și somează Parlamentul să modifice texul proiectului.

„În exercitarea atribuţiilor sale constituţionale şi instituţionale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a adresat, în mod preventiv, conducerii Senatului şi Camerei Deputaţilor, solicitând ca procedura parlamentară privind proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice să se desfăşoare cu respectarea strictă a Constituţiei şi a regulilor care guvernează procesul legislativ.

Demersul a fost determinat de existenţa unor serioase probleme de constituţionalitate care afectează chiar procedura de elaborare şi promovare a proiectului de lege”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Judecătorii de la ÎCCJ susțin că unele probleme din proiectul de lege ar încălca principiile constituționale fundamentale

Judecătorii ÎCCJ au atras atenţia şi asupra altor probleme din proiectul de lege, care ar încălca mai multe principii constituţionale fundamentale.

Printre acestea se numără principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, independenţa autorităţii judecătoreşti, precum şi principiile egalităţii în drepturi, securităţii juridice, protecţiei încrederii legitime, proporţionalităţii şi clarităţii normelor legale.

„Respectarea Constituţiei nu este o opţiune politică, ci o obligaţie care revine tuturor autorităţilor publice”, au transmis reprezentanţii ÎCCJ.

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Înalta Curte avertizează Parlamentul că va sesiza CCR dacă legea va fi adoptată fără remedieri

Înalta Curte a reiterat că, în cazul în care Legea salarizării va fi adoptată fără remedierea acestor deficienţe, va sesiza CCR cu toate articolele considerate neconstituţionale.

„O asemenea sesizare nu va privi exclusiv dispoziţiile referitoare la magistraţi, ci toate prevederile care afectează, cu încălcarea principiilor constituţionale, categoriile profesionale defavorizate prin noua reglementare”, au precizat reprezentanţii instituţiei. De asemenea, aceştia au subliniat că scopul ÎCCJ este să garanteze respectarea Constituţiei şi a statului de drept, nu doar să apere interesele unei anumite categorii profesionale.

Curtea de Apel Bucureşti suspendă procedura legislativă

În paralel, Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea procedurii proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ca urmare a unei solicitări depuse de Federaţia Sanitas.

Ministerul Muncii a condamnat această decizie, susţinând că hotărârea a fost luată în aceeaşi zi în care dosarul a fost înregistrat, fără ca ministerul să fie citat, potrivit News.ro.

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