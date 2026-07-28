Fondat în SUA, în urmă cu 2 decenii, Refinery29 este un site multinațional de lifestyle.

Ce culori de păr domină vara 2026? Specialiștii în frumusețe au identificat nuanțele care oferă un „aspect natural și sofisticat”, fără a necesita întreținere frecventă, o tendință care câștigă tot mai mult teren.

Refinery29 a publicat o listă cu cele mai populare 12 culori, preferate de stiliști de top, și care promit să rămână în vogă pe tot parcursul sezonului.

Top 5 culori de păr la modă în vara lui 2026.

Mocha Mousse Bronde – eleganța îmbinării între blond și brunet

Printre favoritele verii, Mocha Bronde este o combinație subtilă între tonuri deschise și închise, cu accente de cafea și ciocolată.

Această nuanță creează un efect de păr bogat și strălucitor, care pare natural. Un alt avantaj major al acestei culori este că rădăcinile crescute devin aproape imperceptibile, ceea ce face întreținerea culorii mult mai ușoară decât în cazul blondului clasic.

Golden Hour Blonde – blondul cald cu strălucire solară

Pentru cine dorește o schimbare discretă, dar vizibilă, Golden Hour Blonde este alegerea perfectă. Inspirată de lumina caldă de seară, această culoare aurie, cu reflexii de miere, oferă un aspect proaspăt și radiant.

Acest ton versatil avantajează majoritatea tipurilor de ten și de păr.

Cherry Red – roșu intens care atrage toate privirile

Amatorii de schimbări îndrăznețe pot opta pentru Cherry Red, o nuanță vibrantă, descrisă ca un roșu suculent cu subton rece de fructe de pădure.

Pe timp de vară, această culoare capătă o profunzime și o strălucire aparte sub razele soarelui. Reprezintă o alegere curajoasă pentru cei care vor să-și redefinească stilul.

Lemon Platinum – blondul proaspăt al sezonului

Blondul platinat primește o reinterpretare modernă cu Lemon Platinum, o nuanță foarte deschisă, cu tonuri de lămâie și cremă, fără accente de galben intens sau gri.

Acest ton sofisticat oferă un luciu aparte părului, dar cere o atenție constantă, inclusiv un tratament de tonifiere regulată.

Salted Maple Brown – castaniu cald cu reflexii naturale

O variantă ideală pentru brunetele care vor o schimbare subtilă este Salted Maple Brown. Amestecul de castaniu intens cu șuvițe aurii creează un efect de păr natural decolorat de soarele verii.

În plus, această culoare este printre cele mai ușoare de întreținut.

În top 12 mai apar:

Burnt Sugar Brunette

Golden Hour Blonde

Muted Auburn

Peekaboo Blonde

Honey-Lit Brunette

Soft Serve Blonde

Strawberry Glaze

California Blonde

Ce să alegi în vara 2026?

Tendințele acestui an pun accent pe naturalețe și armonie. Stiliștii recomandă alegerea unor nuanțe care să se potrivească tonului pielii, culorii ochilor și bazei naturale a părului.

„Un rezultat personalizat și natural este cheia pentru un look modern”, spun specialiștii în frumusețe.