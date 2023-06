Invitat la emisiunea pe care Bianca Drăgușanu o prezintă la Kanal D2, „Detectorul de minciuni”, Dinu Maxer a dat detalii neașteptate despre viața intimă pe care a avut-o cu fosta soție. Cei doi au vrut să spargă monotonia din căsnicie și au făcut orice să nu își încheie povestea de dragoste.

Dinu Maxer a povestit că a mers cu Deea în Amsterdam, unde au avut parte de experiențe noi. Artistul a mărturisit că la un moment dat ajunsese coleg de apartament cu soția lui și dormeau spate în spate.

„În momentul în care am conștientizat că suntem colegi de apartament și că dormim spate în spate, ne-am întrebat ce facem: divorțăm sau ne mai dăm o șansă?!

În momentul acela evident… realizam că nu e ok relația între noi, dar nu acceptam niciodată să mă despart de Deea și nu de posesivitate, dar copiii, brand-ul Maxer, viața pe care o aveam și care era una frumoasă și construită, muncită împreună. Nu am fost de acord, ea m-a lăsat să o curtez și am reușit și trebuie să recunosc că ne-am aruncat într-o aventură sexuală”, a explicat Dinu Maxer, la „Detectorul de minciuni”.

Și a continuat: „În momentul în care am acceptat să ieșim din cotidian, inclusiv cu o escapadă la Amsterdam, care ar trebui să se concretizeze într-un roman l-ar citi toată lumea și alte chestii de genul acesta, îmi e și rușine să mă uit în ochii voștri!

Recomandări „Guru” Bogdan Giuseppe, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru peste 50 de violuri și agresiuni sexuale. Cazul, dezvăluit de Libertatea în urmă cu trei ani

Trebuie să recunosc că dacă nu regret cumva divorțul, nu-l regret din prisma ultimelor luni petrecute în care întrebare ta, «dacă sexul este la fel de bun»… nu mai eram noi. Parcă eram doi tineri, reconectarea noastră intimă a fost la un nivel atât de mare, încât mie îmi e teamă că nu o să-l mai ating niciodată cu nimeni.

La întrebarea ta aș spune: Nu mai era ok până în august, dar după august mi-a depășit orice imaginație. Nu știu ce să zic… e greu”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Dinu Maxer, o nouă intervenție estetică

Dinu Maxer ajunge din ce în ce mai des în cabinetul medicului estetician, după ce a divorțat de Deea, iar ea și-a refăcut viața cu un bărbat mult mai tânăr. Cântărețul și-a făcut o nouă intervenție la față și s-a arătat foarte mulțumit de rezultatul obținut.

„Sunt foarte încântat, pentru că aveam niște dorințe pe care, evident, prietenii mei mi le-au rezolvat, așa că o să mă uit altfel de acum în oglindă”, a spus Dinu Maxer, în timp ce încă se afla în cabinetul medicului estetician.

Recomandări Anatomia unei tragedii cu repetiție: sute de oameni dispăruți după un naufragiu din largul Greciei, pe cea mai mortală rută folosită de migranți

Artistul a recunoscut ce intervenții estetice și-a făcut de-a lungul timpului. „Am patru implanturi de păr. Am apelat la anumite operații estetice, am făcut o blefaroplastie destul de mediatizată la finalul anului, care… Nu am crezut că îți taie zece ani din buletin, nu am crezut. După operație, când m-am refăcut, majoritatea oamenilor, a fetelor, îmi dădeau cu zece ani mai puțin”, a declarat Dinu Maxer.

Playtech.ro Cum arăta Klaus Iohannis în adolescență. Imagini rare cu președintele României de la vârsta de 17 ani

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

Libertateapentrufemei.ro Funeralii de lux pentru Stephan Pelger. Ce mesaje au rulat pe ecranul imens și ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Localitatea din România unde găsești o “mare” colorată și parfumată. Turiștii vin aici să facă poze spectaculoase

Știrileprotv.ro Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior

Observatornews.ro Un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania, după ce s-au oprit într-o parcare pentru a merge la toaletă

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Ce obicei a ținut să respecte Theo Rose după ce a născut. Anghel Damian, uimit la maternitate. 'Cine ai fi vrut? Andreea Marin, Mihaela Rădulescu?' / Video