Deea și Dinu Maxer s-au despărțit în primăvara acestui an, după 18 ani de relație. Cei doi și-au refăcut viața la scurt timp după ce au semnat actele de divorț, însă solistul a fost primul care a și rupt relația cu noua iubită.

Recent, Dinu și Deea Maxer au fost nevoiți să se prezinte la un eveniment, în Giurgiu, unde au fost plătiți cu mult timp înainte de a se afla de despărțirea lor. Cei doi au fost nevoiți să onoreze evenimentul, astfel că s-au prezentat la petrecere. Dansatoarea nu a venit singură, ci însoțită de Robert, noul ei iubit. Bărbatul a ajutat-o pe aceasta cu recuzita. La rândul său, Dinu Maxer a venit însoțit de sunetiști și a stat într-un loc separat de fosta lui soție.

Întâlnirea de gradul zero dintre Dinu Maxer și Robert a avut loc la acest eveniment. Cei doi bărbați s-au salutat și au schimbat câteva vorbe, potrivit ciao.ro.

Deea Maxer afirmă că mai are evenimente alături de Dinu și le vor onora așa cum au promis. „Da, așa este, am avut un eveniment împreună cu Dinu, care a fost antamat înainte de divorț. Suntem profesioniști și în continuare lucrăm artistic împreună. Am cântat și piese în duet la acest eveniment. Însă am mers cu mașini separate.“

„Sunt asumată, iubesc și sunt implicată în această relație”

Dansatoarea este foarte încântată de noul iubit. Robert este mereu alături de iubita lui și o ajută chiar și cu spectacolele pe care le are. Deea Maxer își asumă povestea de dragoste pe care o trăiește alături de bărbatul care este cu 3 ani mai tânăr decât ea.

„Sunt într-o relație, așa este. Am postat fotografii cu Robert și îmi asum relația, nu îmi place ideea de a fi vânată și pozată pe la colțuri și eu să mă fâstâcesc. Sunt asumată, iubesc și sunt implicată în această relație. Eu și Robert nu ne ascundem, însă nici nu ne dorim expunere. Suntem un cuplu la început de drum, care nu își dorește să devină cuplu monden.

Am fost și la mare împreună în weekendul de 1 Mai. Ne afișăm în public de ceva timp, în mod natural alături de prieteni, familie sau cunoștințe comune. Avem o viață normală, nu ne ascundem în casă. Suntem amândoi prinși cu munca în mare parte. Dar ne ocupăm și de noi, mai ales că relația e la început.”

Cu ce se ocupă iubitul Deei Maxer

Deea Maxer nu a suferit prea mult după despărțirea de Dinu Maxer și și-a găsit rapid fericirea în brațele altui bărbat. Robert este cel care a reușit să îi fure inima dansatoarei. Iubitul dansatoarei este cu 3 ani mai tânăr decât ea, însă diferența de vârstă dintre ei este aproape insesizabilă.

Pe rețelele de socializare, Deea Maxer a început să se afișeze deja cu noul iubit și petrec împreună foarte mult timp. Robert este specialist în vânzări și achiziții auto, dar este pasionat și de motociclete.

Deea Maxer și-a asumat relația și nu ezită să posteze pe rețelele de socializare imagini cu ea și Robert. Dansatoarea l-a prezentat deja prietenilor, dar și fiicei sale, care pare că a fost foarte încântată de el. Vedeta a confirmat relația recent, iar acum îi lasă comentarii cu inimioare pe Instagram. „Da, este iubitul meu. Altfel nu aș fi pus acea fotografie”, a declarat Deea Maxer, pentru cancan.ro.

