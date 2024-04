În vârstă de 30 de ani, Lidia Buble a cunoscut succesul în muzică acum ani de zile, cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, sub îndrumarea lui Adrian Sînă, soțul Ancăi Serea. S-a bucurat apoi de o mulțime de concerte în mai toate orașele din România, dar și de atenția presei, căci a avut o relație cu prezentatorul Răzvan Simion.

Lidia Buble: „Îmi doresc foarte mult ca piesele mele să fie difuzate pe radio”

A lansat hit după hit, fiind o prezență constantă la emisiunile de televiziune din România. Invitată în emisiunea Fresh by Unica, ea a recunoscut că are mai multe surse de venit datorită popularității sale. Majoritatea artiștilor pot înregistra câștiguri semnificative atât din difuzările la radio și concerte, cât și din contracte de imagine.

Lidia Buble a participat și la mai multe show-uri de televiziune, printre acestea „Asia Express” de la Antena 1 și „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la Pro TV. Despre banii pe care îi câștigă, ea a zis: „Dacă și scrii la acea piesă, aici vorbim de linii melodice și versuri, atunci poți să câștigi destul de bine și din difuzările de pe radio.

Clar, îmi doresc foarte mult ca piesele mele să fie difuzate pe radio, pentru că vreau să ajung la cât mai multe suflete. Dar dacă nu mi-a intrat piesa pe radio nu intru în depresie. Nu sunt disperată, nu, toți artiștii își doresc să fie pe radio, trebuie să fim ipocriți să nu recunoaștem lucrurile acestea.

Recomandări VIDEO REPORTAJ Sub plafonul sărăciei, umanitatea rezistă. Două mame singure din satul Lespezi reușesc să-și țină copiii cu ajutorul oamenilor din comunitate: „Turci, români, căutăm ajutor pentru toți”

Dar totuși cred că cei mai mulți bani un artist poate să-i facă din contracte de imagine, și asta pentru că am avut și știu ce înseamnă, și din concerte. Din asta trăiesc”, a mai spus Lidia Buble, la Fresh by Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Lidia Buble a fost bona copiilor unui politician

Lidia Buble și-a petrecut copilăria copilăria modest, în Deva, alături de cei zece fraţi ai ei. Cântăreața a devenit cunoscută la vârsta de 21 de ani. Până să ajungă solistă, Lidia a mai avut și alte meserii. „Am avut grijă de 5 copii în Deva. Iar când am venit în Bucureşti, am avut grijă şi de o fetiţă, trebuia să mă întreţin cumva. Acum sunt manager de vânzări auto, dar şi cânt. Fac asta de la 4 ani şi am cântat prima dată în corul de copii, apoi în corul bisericii de juniori şi de adulţi. Asta mi-am dorit să fac în viaţă”, a declarat Lidia Buble în urmă cu ani de zile.

Când a ajuns în București, artista a avut grijă chiar și de fetițele unui cunoscut politician. Este vorba despre Cristian Olteanu, cel care a făcut ani de zile parte din PNL. „Am colaborat foarte bine cu Lidia Buble. Nu am ce să îi reproșez. A fost impecabilă. E adevărat că acesta a fost primul ei job, din câte știu, când a venit în București, dar cred că nu a stat chiar un an. Nu am o memorie foarte bună acum.

Recomandări Cheia anchetei din cazul celor 17 decese de la Spitalul Sf. Pantelimon. Ce este noradrenalina și cum se poate verifica dacă a fost folosită corect

Cred că a fost vorba de câteva luni. Nu am mai ținut legătura cu Lidia după aceea. Înțelegerea era pe un termen determinat. Dar pot să spun că am fost mulțumit de ea și că nu am ce să îi reproșez”, a declarat politicianul pentru fanatik.ro despre Lidia Buble.

Urmărește-ne pe Google News