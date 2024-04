Festivalul care a pornit ca o petrecere pe plajă în Costinești, ȋn 2022, s-a transformat ȋntr-un fenomen pentru tineri și a devenit cel mai mare festival urban din Estul Europei.

Când are loc Beach, Please! 2024

Festivalul Beach, Please! va avea loc în zilele de 10, 11, 12, 13, 14 iulie 2024 la Costinești. Deși inițial a fost anunțat că festivalul va dura 3 zile, organizatorii au anunțat recent că au prelungesc cu încă două zile festivalul de la malul mării.

„Ne vedem între 10-14 iulie la Beach, Please! Păstrăm aceeași energie, dar mărim lineup-ul și amplificăm distracția ca tu să ai parte de cea mai tare experiență de festival!

Biletele sau abonamentele cumpărate până în prezent sunt valabile pentru toate cele 5 zile!”, au anunțat pe Facebook organizatorii Beach, Please! Festival.

Lineup-ul Beach, Please! 2024

Anul acesta, vor urca pe scena: Wiz Khalifa, Anitta, Yeat, Don Toliver, Chief Keef, Ice Spice, 6ix9ine, Trippie Redd, NLE Choppa, Gucci Mane, Rick Ross, City Morgue, Lil Pump și mulți alții. Wiz Khalifa vine pentru prima oară în România, la festivalul care va avea loc în luna iulie, la Costinești.

NLE Choppa și 6ix9ine, revin la „Beach, Please!” după show-urile de proporții de la edițiile trecute. Line-upul ediției bombă din acest an însumează aproximativ 288 de milioane de ascultători din întreaga lume, conform Spotify, și face ca astăzi „Beach, please!” să fie cel mai mare festival urban din Estul Europei.

Peste 200 de artiști români și internaționali sunt așteptați pe plaja de la Costinești. Trippi Redd, Yeat, Don Toliver, Lil Pump, City Morgue, Chief Keef sunt doar câțiva dintre headlinerii confirmați, care concertează între 10 și 14 iulie, la cea de-a treia ediție ,,Beach, Please!”.

Bilete Beach, Please! 2024

General Access — 5 Days Pass – 119 euro

Biletul GENERAL ACCESS iti ofera acces in festival pe toata durata evenimentului.

General Access — 1 Day Pass – 85 euro

VIP — 5 Days Pass – 269 euro

Abonamentul VIP oferă acces tip „skip-the-line” în zona de festival, posibilitatea de a privi show-ul de pe platforma VIP elevată, posibilitatea de rezervare a unei mese, toalete separate si baruri private pe platforma VIP.

VIP — 1 Day Pass – 125 euro

Backstage Lounge — 5 Days PASS – 399 euro

Abonamentul “Backstage Lounge” ofera acces ultra-fast lane (cel mai rapid culoar de acces din festival) si posibilitatea de a privi show-ul de pe Main Stage de la lounge-ul dedicat artistilor, alaturi de vedetele tale preferate! Lounge-ul este o platforma elevata, cu cea mai buna vedere catre Main Stage, cu baruri private si toalete dedicate. Abonamentul ofera, de asemenea, posibilitatea de a rezerva o masa in Lounge.

Backstage Lounge — 1 Day Pass – 199 euro

Regulament Beach, Please! 2024

Din motive de securitate, vârsta minimă de la care poți participa la Beach, Please! 2024 este 15 ani. Chiar dacă ești însoțit de un părinte sau tutore legal, nu poți participa la festival dacă nu ai 15 ani împliniți la data intrării în eveniment.

În cazul în care ai între 15 și 18 ani, este nevoie să prezinți la intrarea în festival și o declarație pe proprie răspundere semnată de părinte / reprezentant legal, pe care o poți descărca AICI.

Pentru a face check-in-ul în festival, trebuie să ai un bilet valid, a cărui date să coreleze cu cele dintr-un act legal valabil (carte de identitate, pașaport sau permis de conducere). Actul trebuie prezentat în original, împreună cu biletul.

Pentru a beneficia de biletele gratuite rezervate persoanelor cu dizabilități, completează cu atenție acest formular.

Toate biletele Beach, Please! 2024 sunt nominale și netransmisibile. În cazul în care ai cumpărat un bilet înainte de actualizarea regulamentului de pe 2 februarie 2024, iar la data în care vrei să participi la Beach, Please! nu vei avea 15 ani împliniți, poți returna biletul.

Ce este interzis/permis să ai la tine la Beach, Please! festival

Este interzis accesul participantului în perimetrul festivalului în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor psihotrope.

Este interzisă introducerea în perimetrul festivalului a următoarelor obiecte:

a) orice fel de substanțe psihotrope;

b) alcool;

c) sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);

d) produse cosmetice inflamabile (crema de plajă este permisă);

e) rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm x 21 cm x 12 cm;

f) biberoane;

g) conserve;

h) artificii sau orice fel de articole pirotehnice;

i) lasere;

j) spray-uri;

k) bannere susținute de bețe sau structure metalice/de lemn;

l) scaune;

m) cuțite, arme, obiecte contondente;

n) lanțuri;

o) mâncare sau băuturi;

p) animale;

q) umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine);

r) materiale inflamabile sau explozive;

s) orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Participantul este obligat să se supună eventualului control corporal făcut de către membrii echipei de securitate. Participantul nu are voie să nu introducă în perimetrul festivalului materiale sau obiecte ce pot fi folosite drept obiecte de aruncat (de ex.: brichete, brelocuri voluminoase etc.) De asemenea nu este permis accesul cu biciclete, skate-uri, trotinete, instrumente muzicale, graffiti, materiale publicitare sau cu conținut de natură politică, drone, sisteme audio.

Participantul ia la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul festivalului.

Accesul în festival cu medicamente de tipul insulină, picături, spray inhalator pentru astm este permis doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau de orice alt document înlocuitor acesteia și în cantitatea maximă recomandată zilnic. Membrii echipei de securitate vor realiza percheziții corporale și ale genților, ghiozdanelor și borsetelor în fiecare zi înainte de intrarea în festival.

Cazare și transport la Beach, Please! festival 2024

Anul acesta va fi pentru prima dată o zonă oficială de camping, unde participanții vor putea să creeze amintiri de neuitat, fără griji legate de siguranță sau drumul până la festival.

Zona va beneficia de toate condițiile de securitate, igienă și accesibilitate, printre care:

Pază pe toată durata evenimentului;

Supraveghere video;

Dușuri și grupuri sanitare;

Baruri și zone de divertisment;

Intrare pe baza brățării de camping;

Acces rapid către festival.

Pentru a fi parte din experiența de camping Beach, Please! ai nevoie de un bilet de camping și unul dintre abonamentele de 3 zile din oferta noastră.

Un bilet de camping oferă acces unei singure persoane, care poate să-și amplaseze cortul în perimetrul amenajat și să utilizeze resursele oferite. Două sau mai multe persoane pot împărți un cort doar dacă dispun de biletele de camping și abonamentele la festival.

Transport pentru Beach, Please!

Nu ai găsit încă o cazare pe placul tău? Extinde aria de căutare și poți merge la festival cu autobuzele Beach, Please!. În fiecare an, s-a oferit publicului cazat în stațiuni apropiate opțiunea de a ajunge la festival cu autobuzul, dar pentru această ediție zona de festival va fi și mai bine conectată cu împrejurimile.

A fost suplimentat numărul de autobuze,dar frecvența lor și orarul. Vor trece prin următoarele stațiuni:

Mangalia

Saturn

Venus

Cap Aurora

Neptun

Olimp

Costinești

Eforie Sud

Eforie Nord

Constanța

Biletele se vor achiziționa direct din autobuz, iar tarifele, orarul și stațiile exacte vor fi anunțate în apropierea festivalului.

