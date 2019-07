„Deea este ok, totul decurge normal. În octombrie urmează să nască. Suntem nerăbdători. Deja astăzi eu am venit de la mare, noi stăm la mare în fiecare vară, deja aveam idei cum să mai mutăm, cum să combinăm. Momentan încercăm această nouă aventură, să fie alături de noi în dormitor. Prima sarcină a Deei s-a oprit din evoluţie şi am fost precauţi. Eu eram împotrivă. A trebuit convins tăticul. Greu a fost până am luat hotărârea”, a declarat Dinu Maxer la Antena Stars, potrivit Spynews.

Andreas, fiul Deei şi al lui Dinu Maxer, aşteaptă cu nerăbdare să-şi cunoască surioara. „Andreas îşi dorea foarte mult, am pregătit momentul. I-a făcut de Paşte Deea un cadou şi a scos o bluziţă, un body de fetiţă şi s-a uitat aşa şi a zis: este al viitoarei mele surioare? S-a uitat în sus şi a zis: Mulţumesc, Doamne!”, a spus Dinu Maxer.

