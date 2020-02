De Petre Dobrescu,

“Sunt plin de recunoștință și nu mă simt deloc superior celorlalți nominalizați, împărtășim toți aceeași dragoste pentru cinematografie. Să poți să te exprimi prin intermediul filmului, al actoriei este un mare dar, însă cel mai mare dar care mi-a fost făcut, care ne-a fost făcut nouă, celor de aici, este puterea de a ne folosi vocea în favoarea celor care nu au o voce”, a început actorul.

M-am tot gândit, în ultima vreme, la problemele cu care ne confruntăm – inegalitatea dintre sexe, rasism, drepturile comunității LGBTQ, drepturile minorităților ori drepturile animalelor. În toate cazurile este vorba despre inechitate. Despre convingerea că o nație, o rasă, o specie are dreptul să le domine pe celelalte, să le controleze și să le exploateze.

“Cred că ne-am rupt de lume, de natură și mulți dintre noi ne credem buricul pământului. Folosim resursele planetei ca și cum ni s-ar cuveni”, a punctat actorul.

“Am putea să schimbăm asta, să facem multe schimbări, dar mulți dintre noi se tem de schimbare, pentru că au senzația că asta presupune să renunțe la ceva. Însă că oamenii sunt ingenioși și creativi. Cred că dacă ne lăsăm ghidați de iubire și compasiune, putem crea, dezvolta și implementa un sistem care să fie benefic pentru toate ființele din lumea asta și pentru mediul în care trăim”, a mai declarat Phoenix.

Eu am fost un ticălos mare parte din viața mea. Am fost egoist, crud uneori, nerecunoscător, un tip cu care era neplăcut să lucrezi. Însă am primit a doua șansă, mulți dintre voi, colegii mei, mi-ați dat a doua șansă.

Joaquin Phoenix: