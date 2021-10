Cele șase echipe rămase în competiție au întâlnit situații neașteptate în Georgia. Nu doar străinii le pun bețe în roate, și și adversarii din concurs. A fost cazul echipei formate din Patrizia Paglieri și Francesco, fiul ei, și cea formată din soții Natanticu.

Mama și fiul au întâmpinat probleme în căutarea costumelor tradiționale, în cadrul unei probe. Cei doi au găsit foarte greu obiectele, iar Irina Fodor a fost cea care le-a spus de ce s-au aflat în această situație.

„Patrizia, Franci ce s-a întâmplat cu costumul vostru în piață? Nu l-ați mai găsit? O altă pereche a trecut pe acolo și v-a ascuns costumul. Era desfăcut în diverse bucăți.”, le-a spus Irina Fodor, conform a1.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Prezentatoarea TV a fost cea care le-a dezvăluit concurenților că echipa care a apelat la acest gest neașteptat pentru a le îngreuna cursa Patriziei Paglieri și lui Francesco este cea formată din Cosmin și Eliza Natanticu.

„Natanticii nu sunt oameni cu caracter. Nu mă așteptam să avem printre noi așa persoane incorecte la joc. (…) A fost un gest imoral! Chiar nu mă așteptam, am fost șocată.”, a spus Patrizia Paglieri.

„Eu niciodată nu aș fi împiedicat o altă echipă”, a dezvăluit Lidia Buble la „Asia Express”.

Irina Fodor a mai adăugat: „Cred că erau nervoși pentru că nu și-au găsit propriul costum. Așa e Cosmin, Eliza?”

„Poate să fie”, a fost răspunsul oferit de Eliza Natanticu, iar Cosmin a reacționat. „Așa am simțit, asta am făcut, aia e. Îmi pare rău dacă am reacționat impulsiv, dar așa mi-a venit. Acum îmi asum!”.

Foto: Antena 1

