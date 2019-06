DJ Geo da Silva s-a pocăit! “Eram beat, drogat. Mi-a vorbit Dumnezeu și s-a schimbat totul. M-am botezat cu dealerul meu de droguri”

Geo da Silva a fost primul DJ român a cărui muzică a trecut granițele țării și a făcut înconjurul celor mai populare cluburi din Europa. Apoi, după câțiva ani de glorie, autorul piesei de succes, ”Ill Do You Like a Truck”, care s-a făcut auzită la radiouri și în cluburi din 33 de țări, a dispărut.

Artistul a reapărut la Timișoara, destul de rupt de lumea care l-a propulsat la statutul de star în muzică, și apropiat, în schimb, de biserică.

”M-am predat lui Dumnezeu, m-am îndepărtat de tot ce-i rău, de viața pe care am dus-o. Sunt de găsit la biserica noastră din Sânandrei, Timișoara, aproape în fiecare zi a săptămânii”, ne-a mărturisit fostul lider al trupei Funky DJs, ale cărui creații muzicale au ieșit pe piață sub sigla Ministry of Sound, cea mai cunoscută casă de producție muzicală dedicată genului electronic.

Constantin Cristinel Gheorghe alături de soția sa, Ramona

c

”Au fost ani în care credeam că pot să am orice, devenisem arogant. Aveam popularitate, contracte, bani. Dar nu eram deloc fericit”

Ce l-a făcut însă pe Geo – care acum nu-și mai folosește numele de scenă, ci pe cel din buletin, Constantin Cristinel Gheorghe – să schimbe macazul și să treacă, brusc, de pe cele lumești la cele sfinte?

”Eram beat, drogat și acoperit de falși în showbiz. Am avut un vis cu Dumnezeu, mi-a vorbit și de atunci s-a schimbat totul”, ne-a dezvăluit fostul DJ din perioada lui de glorie, aprofundând apoi problemele care au venit la pachet cu celebritatea: ”Au fost ani în care credeam că pot să am orice, în care am uitat de Dumnezeu, devenisem arogant. Aveam popularitate, contracte, bani. Luam microfonul și săreau 5.000 de persoane la îndemnul meu! Dar nu eram deloc fericit. Am trăit înconjurat de tot ce-i rău pe lumea asta, iar pe lângă alcool, au apărut și drogurile în viața mea. Părea că am de toate și totuși eram din ce în ce mai trist. Îi mulțumesc soției mele că nu s-a depărtat de mine, ea era cea credincioasă”.

”M-am lăsat și de țigări. La început, îi uimeam pe toți”

Un pastor american și un vis i-au schimbat drumul. ”Bunul Dumnezeu m-a salvat, prin puterea Duhului său Sfânt, mi-a vorbit din cartea profetică Isaia. Eram la o conferință, la Oradea, unde un pastor american, întâlnindu-mă, mi-a zis că invocă harul divinității către mine. «Ce binecuvântare să-mi dai? Eu trăiesc într-o lume de excese, sunt DJ, nu-i loc de așa ceva», i-am zis. Atunci a început lucrarea Domnului. După un vis, într-o noapte, în care l-am simțit pe Dumnezeu în toată ființa mea, nu mai beau, nu mă mai droghez, m-am lăsat și de țigări. La început, îi uimeam pe toți apropiații, am început să mă confesez, să le spun păcatele mele. Le vorbeam de Dumnezeu și ei credeau că sunt drogat”, și-a continuat Geo povestirea.

”Încerc să-mi găsesc un nou drum”

Azi, la 42 de ani, fostul DJ care se împărțea vara între Ibiza și Mykonos, scrie poezii și le dedică lui Dumnezeu. S-ar întoarce la platane doar ca să câștige banii necesari pentru a-și întreține familia și numai dacă Dumnezeu îi va permite.

”M-am botezat în 2017, în aceeași zi cu dealerul meu de droguri, care îmi este și prieten. M-am botezat în locul unde am vrut să mă botez în adolescență, la Sânandrei, unde a început cariera mea muzicală. Duc o nouă viață, mă bucur de familia mea mai mult ca niciodată. Acum, viața mea e într-o tranziție, cum o vrea El. Încerc să-mi găsesc un nou drum, să fac și altceva, m-am angajat la o firmă de construcții, la un proiect de amenajare. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea voie să activez din nou în zona muzicală, ca să-mi întrețin familia”, ne-a mai mărturisit Geo.

Iată cum sună o poezie scrisă de fostul DJ și dedicată lui Dumnezeu

DOAMNE, ȚINE-MĂ DE MÂNĂ

Doamne, Tu mă ții de mână,

dacă fac tot timpul voia Ta

Tu deschizi zilnic uși noi,

din planul Tău, cu viața mea

Oh, Tu, Iisuse drag, vei fi,

peste tot cu mine, așa să fie,

Căci este scris, să cadă

alături de mine chiar și o mie

Îmi spui să stau pe loc,

să nu-mi pierd deloc credința

Căci în vremurile grele,

Te strig și tu-mi dai biruința

Tu m-ai chemat pe nume,

înainte ca eu să te cunosc

Și da, nu te voiam aproape,

lângă mine, așa e, recunosc,

Dar Tu, prin mila-Ți blândă,

arunci ce-i rău în apele uitării

În întunericul din mine Tu pui

lumina Ta, făcând și loc iertării

Iar eu, cel rău, ce nu voia

să asculte, să facă voia Ta,

Am devenit, din toată inima,

îndrăgostit, Doamne, de vocea ta

Doar prin dragoste de semeni,

doar prin Harul Tău și prin iubire

Folosește-mă acum cu a Ta Putere,

În această lume, lucrează și prin mine

Așa că te rog, Doamne,

reînnoiește-mi mintea zilnic

Să fiu veghetor la glasul tău

Tu fă-mă demn și vrednic

La orice plan îmi ceri să am

răbdare, și tu îmi vei răspunde

Căci nimeni de puterea-Ți mare

nu se va putea ascunde

Te rog, Iisuse, salvează-mi

familia, neamul și ai mei copii

Dar când, cum, unde, numai Tu

Dumnezeul meu cel mare știi

Făgăduința Împărăției Tale

pentru mine a fost așa,

Să stau cu toți ai mei

la vremea judecății, Doamne, în fața Ta

Te laud Dumnezeul meu,

mă închin mereu doar Ție

Cu toată viața mea,

să-ți jur o dragoste aprinsă, vie

Venind la poala crucii tale,

plângându-ți suferința,

Mă cercetezi să vezi cum stau cu pocăința

Numai Tu, Doamne, ai dreptate

Numai Tu, Isuse, legi unitate

Numai Tu, Duhule, dai mângâierea

Numai Tu, Sfântule, ne dai iubirea

Numai Dumnezeu e cel ce m-a salvat

Numai Hristosul m-a eliberat

Numai Fiul Omului m-a restaurat

Numai El, Mesia, m-a binecuvântat

Pe veci vreau să rămân copilul tău,

Divin

Aleluia pentru mântuire, viața-Ți veșnică

Amin

Citește mai multe despre Florian Gheorghe pe Libertatea.