DJ Wanda a fost admisă la Academia de tatuaje din Marea Britanie

DJ Wanda locuiește în Londra, de câteva luni, alături de logodnicul ei, Karl, într-o casă situată în Primrose Hill, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Londra. „Este un pas foarte important în cariera mea de artist tatuator, mai ales că plănuiesc să deschid în cateva luni Wanda Tatoo și la Londra. Nu poți să practici această meserie în Anglia dacă nu ai o diplomă, iar aceasta este una dintre cele mai prestigioase Academii din lume”, declară DJ Wanda.

„Academia se află în Essex. Fac naveta în fiecare zi din Londra în Essex și stau aproape 3 ore în mașină pentru a ajunge la cursurile lui Alan. De la el am învățat cum să-mi formez propriul meu stil de tatuaj, propria semnatură… Am cursuri teoretice unde învăț noțiuni ce țin de tehnică, igienă și siguranța tatuajelor, dar și workshop-uri practice cu mare accent pe detalii și finețea executiei. Am colegi de peste tot în lume și o astfel de aprofundare este foarte importantă în dezvoltarea și cunoașterea acestei lumi complexe, lumea tatuajelor, mărturisește vedeta.

Tot în Londra, DJ Wanda a început recent și un curs de desen, prin care își perfecționează inclusiv tehnica de umbre si culoare. „Cursurile durează 4 luni, iar la final va trebui să prezint o creație originală, la scară mare, folosind tehnicile predate în toată această perioadă. Sunt interesată mai mult tehnica desenului, pe care pot să o aplic ulterior în salonul meu de tatuaje, Wanda Tattoo”, spune DJ Wanda.

Citește și

Pot sau nu medicii să fie voluntari în spitale? Pacienții vor resimți lipsa lor, pentru că aceștia acopereau o parte din servicii

Citește mai multe despre dj wanda, academie, Marea Britanie și tatuaje pe Libertatea.