Două luni și jumătate a rezistat DOC în competiția din Republica Dominicană. Pe 15 martie, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că el a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii și e eliminat de la Survivor România 2023.

„De vreo două săptămâni am obosit și vreau să ajung acasă la fata mea și soția mea. Mă simt ușurat că acest drum a luat sfârșit. Vă mulțumesc din suflet pentru parcurs, a fost minunat. Am descoperit o grămadă de chestii despre mine și nu numai”, a declarat DOC, după ce a aflat că părăsește concursul.

DOC, după Survivor 2023: „Fiind foarte competitiv, am învățat că e ok să mai și pierd”

La scurt timp, el a revenit în România. Pe aeroport, DOC a avut parte de cea mai emoționantă întâlnire, cea cu familia. „Am plâns când mi-am revăzut soția și copilul la aeroport”, a mărturisit vineri DOC în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Artistul a spus și tot ce a avut de câștigat pe parcursul competiției. „Am rezoluții cu care m-am întors. Eu sunt un tip foarte competitiv. Recunosc că nu m-am uitat la ce s-a întâmplat cu mine, nu am avut nici timp și nici dorință.

Fiind foarte competitiv, am învățat că e ok să mai și pierd. (…) Nu-mi pare rău că am plecat. Eu m-am dus acolo convins că aș putea câștiga, dar pe parcurs am înțeles că nu am ce trebuie. Nu am controlul emoțiilor, trebuie să fii foarte mercenar, foarte soldat, să câștigi chestia asta. (…) Dumnezeu m-a adus acasă, când trebuia să vin acasă”, a declarat DOC, conform protv.ro.

Recomandări INVESTIGAȚIE din Zürich. Mii de românce cad victime rețelelor ce alimentează comerțul cu sex, o afacere de peste 3 miliarde de euro. Activist: „În Elveția, animalele sunt tratate mai bine decât aceste femei”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La Survivor România 2023, DOC a avut mai multe conflicte, chiar și cu colegii din echipa Faimoșilor. Spune că nu are regrete și că dacă ar da timpul înapoi ar proceda la fel. „Nu regret absolut nimic.

Și sunt convins că dacă aș mai face o dată, tot așa mi-ar ieși. Pentru că eu ăsta sunt. Vă jur, eu nu v-am livrat nimic. Poate a fost un rol, dar a fost un rol jucat în condițiile date, cu scenariul ăla nescris. (…)

Ce s-a întâmplat acolo, a fost pe bune. Se cheamă reality show. Eu jucam un rol care să-mi placă mie, nu ăla care să placă publicului. Vreau să înțelegi că sunt super ok cu tot ce mi-au spus”, a adăugat DOC.

Recomandări George Simion, către femeile din AUR, la o dezbatere despre feminism: „Schimbați modelul femeii în politică: ușoară, amantă, mahalagioaică”

Întrebat pe cine vede câștigător la Survivor România 2023 din echipa Faimoșilor, el a răspuns: „Pe Ștefania! Dar eu zic că va câștiga Dan Ursa. Dan Ursa e șeful nostru. Nu ai cum să nu-l iubești pe Dan Ursa.

În primul rând, omul e un fenomen, e foarte rapid, ne-a bătut de atâtea ori pe traseu, a fost o mega surpriză! Și plus că e iubibil! E cel mai iubibil dintre ei toți. Și își dorește asta!”, a mai spus DOC în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

GSP.RO O vedetă din România a avut o criză de râs când a fost întrebată de ce locuiește în continuare cu părinții: „N-am bani să mă mut”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Călugăriţa care s-a transformat complet: are inel în nas şi decolteu periculos! Cum arată acum măicuţa Cristina

Viva.ro Dureros ce s-a întâmplat cu Geta din Liceeni! Drama care a distrus-o pe Cesonia Postelnicu

Observatornews.ro Simulare Bacalaureat 2023. Subiectele la limba română, publicate astăzi

Știrileprotv.ro Femeia care a încercat de 960 de ori să ia permisul de conducere a cheltuit o avere pentru asta. La final, a primit o mașină. „Și să fie o lecție, oameni buni, să nu renunțați niciodată

FANATIK.RO Produsele pe care Lidl le bagă la raft de luni, 27 martie. Le găsiți în toată țara și au super reduceri

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

Unica.ro Horoscopul lunii aprilie. Noroc pe toate planurile pentru nativii Săgetător, vremuri grele pentru Scorpion

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2023. Capricornii ar fi bine să domolească puțin dorința de a schimba totul în relațiile de parteneriat, în special în cuplu

PUBLICITATE Moda circulară ca mod de viață alături de Remix