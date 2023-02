În cadrul celui de-al doilea joc de imunitate al săptămânii din cadrul Survivor România 2023, Bianca Patrichi a adus mai multe puncte, de fiecare dată fiind susținută de echipa ei. La unul dintre trasee, Remus Boroiu a țipat în repetate rânduri la ea, i-a strigat numele, iar Bianca a fost deranjată. La final i-a spus acestuia să nu mai urle, să se mai abțină, căci ea oricum îl aude.

DOC a sărit imediat în apărarea ei, după ce a pupat-o și a strâns-o în brațe pentru că a adus punct. „Nu mai țipa și nici nu mai pune mâna pe mine”, i-a zis DOC lui Remus Boroiu.

„Bianca este tot timpul pupată de Doc, tot timpul, tot timpul. Și fizic, și moral, și cum vrei tu”, a dezvăluit Remus.

„Dar în ce sens, zice că e bună pe traseu?”, a spus Carmen. „A fost o conexiune de la început. Ajung să cred că este influențată de DOC”, spune și Ștefania, iar Remus a continuat dezvăluind: „Nu a fost o conexiune, așa face și cu Crina acum”.

Pe pagina oficială de Facebook Survivor România, și fanii emisiunii au comentat apropierile dintre DOC, celebru cântăreț, și Bianca Patrichi. „Bia nu vrea încurajări de la Remus după ce s-au tot certat. Bravo, Bia, felicitări, ești tot mai bună! (…)

S-a panicat.. DoC sa o pupe si sa sara in ajutorul ei si sa o consoleze… emotionant. (…) Poate are fantezii prin jungla cu ea și d-aia îi ia părarea. (…) Pfff Bianca stai departe de specii din astea ca Doc pentru ca are multt venin in el. (…)

Nu mai aberați măi oameni buni!!?? Ăsta e modul lui de a se manifesta când se ia punct la ei! Fiind reper, a fost obișnuit cu pupaturi, îmbrățișări! Așa e el mai iubitor! (…)

Doc cu Bianca se iubesc. Doc e escroc sentimental. (…) Hai ca nu mai conteaza nimic, acum se pupa si va dau subiect de bârfă”, sunt câteva dintre comentariile fanilor pe Facebook.

Cine e Bianca Patrichi

Bianca Patrichi are 33 de ani și este nepoata regretatului coregraf Cornel Patrichi. Tânăra a mai participat la „Românii au talent” și a fost ispită la „Insula iubirii” în sezonul trecut.

În ceea ce privește meseria și numele ei de familie, nu este o coincidență. Bianca Patrichi a dezvăluit că este nepoata celebrului coregraf Cornel Patrichi și a actriței Gina Patrichi. Tânăra spune că nu s-ar vedea făcând altceva și crede că pasiunea pentru dans este într-adevăr genetică.

Bianca este născută pe 2 iunie 1989. Ispita de la „Insula iubirii” a terminat Liceul de Coregrafie Floria Capsali din București. De asemenea, ea a urmat cursurile Facultăţii de Coregrafie din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale. În televiziune, a debutat ca și prezentatoare meteo la TVR 1, la matinalul „Cu capul în zori”. Totodată, aici ea a fost responsabilă și cu programul de sport.

Tânăra o cunoștea deja pe Augusta Lazarov, iar la începutul pandemiei, când a început să posteze videoclipuri în care propunea diferite exerciții fizice, aceasta a contactat-o și i-a propus să se alăture echipei TVR.

