Ediția „Chefi la cuțite” de aseară a fost una cu vizite surprinzătoare pentru cei trei jurați, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Criticul de modă Iulia Albu a reușit să-i impresioneze pe Chefi nu doar cu apariția sa de o eleganță desăvârșită, ci și cu creația ei culinară spectaculoasă: un copac de ciocolată, a cărui pregătire a necesitat multă atenție și minuțiozitate și pentru care Iulia a primit un cuțit de aur în afara competiției, ca un suvenir al aprecierii juraților. „Eu nu știu să gătesc. Știu doar să mă gătesc. Dar am vrut să vin aici pentru a vă face o surpriză!”, le-a declarat Iulia juraților, prezentându-le desertul său unicat.

Tot aseară, Chefii au primit o vizită specială de peste hotare: Jessica Alves, cunoscută cândva drept „Păpușa umană Ken„ a venit să le gătească risotto cu fructe de mare, un preparat pentru care a obținut două cuțite, de la Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Farfuria a fost asezonată cu o serie de mărturisiri uluitoare din partea Jessicăi, care și-a câștigat faima internațională în urma numeroaselor intervenții estetice, călătoria ei de transformare din bărbat în femeie fiind urmărită de peste 6,7 milioane de oameni pe Instagram. „De doi ani am făcut tranziția de la bărbat la femeie. Am fost bărbat. Acum sunt 100% femeie. Am trecut prin toate operațiile necesare pentru a deveni femeia care sunt azi”, a declarat Jessica Alves, precizând că are mai mult de 60 de intervenții de chirurgie plastică și și-a scos patru coaste!

Momentele extravagante ale celei de-a noua ediții „Chefi la cuțite” au fost completate și de o victorie așteptată cu ardoare de Chef Cătălin Scărlătescu – după opt ediții în care nu a reușit să iasă învingător în nicio întrecere culinară, a câștigat cea dintâi amuletă a sezonului 10 Chefi la cuțite, una care îi oferă un avantaj extrem de important: „Ai puterea să alegi un interval de 15 minute din probă în care să muți concurenții din celelalte echipe la bancurile adverse. Echipele se vor muta integral, cu excepția Chefilor, care rămân la bancurile lor”. Tema probei a fost o farfurie cu ingrediente caramelizate, degustătorul Cătălin Rizea alegând varianta caramelizată de Tournedo Rossini preparată de Chef Scărlătescu.

Doina Teodoru vine la „Chefi la cuțite”

Așadar, ediția de aseară a show-ului culinar s-a dovedit una norocoasă pentru Chef Scărlătescu, iar seara aceasta se anunță a fi cel puțin la fel de norocoasă pentru el. Iubita lui, actrița Doina Teodoru, vine la „Chefi la cuțite” pentru a-i face o surpriză cât se poate de îndrăzneață: Doina participă la audițiile pe nevăzute cu o farfurie creativă, foarte atent gândită, dar despre care știe că are șanse… să nu-i placă lui Chef Scărlătescu! Alegerea ei condimentează astfel un moment unic în istoria „Chefi la cuțite”: după nouă sezoane în care a avut statutul de burlac al juriului, audițiile pe nevăzute aducând în platoul jurizării mai multe concurente care s-au declarat admiratoarele sale, în ediția 10 a sezonului 10 Cătălin Scărlătescu primește vizita partenerei sale de viață.

„Cei din jur au spus că suntem o combinație cel puțin bizară. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca noi doi să fim împreună. Nici noi nu ne-am fi așteptat să fim împreună”, a declarat Doina.

„Într-adevăr am auzit că a fost un mare crai și asta m-a ținut un pic pe loc, pentru că eu căutam o relație serioasă. Dar a insistat foarte mult, ca să mă asigure că-și dorește ceva serios. Iar relația a evoluat incredibil de frumos. La un moment dat a declarat că el cucerește femeile cu sinceritatea lui și că ultima armă este gătitul. Dacă femeia nu cedează în niciun fel, îi gătește. Eu nu știu ce să-nțeleg, pentru că mie mi-a gătit de la a doua întâlnire, deci presupun că a fost pus în dificultate rău de tot”, a mai spus ea cu umor, înainte de a-l pune, la rândul său, în dificultate cu un moment de roast surprinzător de acid.

