Doinița Oancea, cunoscută pentru talentul său actoricesc, a dezvăluit recent că inițial visa să devină polițistă. Cu toate acestea, viața a avut alte planuri pentru ea. În ciuda faptului că această alegere nu a fost pe placul mamei sale, Doinița a fost nevoită să își schimbe opțiunea, îndreptându-se către alte domenii.

Vedeta a obținut o diplomă în jurnalism și s-a dedicat actoriei, reușind să se facă remarcată în această industrie. Chiar dacă succesul a venit și faima a devenit parte din viața sa, visul neîmplinit de a deveni polițistă rămâne încă în sufletul ei. De fiecare dată când vede fete în uniformă, Doinița are o tresărire, amintindu-și de dorința sa.

Totuși, Doinița Oancea a știut să își valorifice talentul și să învețe de la cei mai mari actori cu care a avut ocazia să lucreze. Experiența acumulată pe platourile de filmare a transformat-o într-o actriță de succes, iar contribuțiile sale în cinematografie și televiziune nu au trecut neobservate.

„Eu am vrut să dau la Academie. Nu m-a lăsat mama, a fost cu scandal”

„Am vrut să mă îndrept către avocatură și de fapt, ce mi-am dorit cel mai mult și văd că am rămas cu chestia asta în minte, polițistă. Eu am vrut să dau la Academie. Nu m-a lăsat mama, a fost cu scandal. Nu m-a lăsat, motiv pentru care am urmat jurnalism. Și asta îmi plăcea, jurnalism și filozofie. Eu polițistă am vrut și de fiecare dată când văd fete îmbrăcate în uniformă, mă gândesc că și eu am vrut”, a declarat Doinița Oancea, în podcastul lui Damian Drăghici.

Actrița are doar cuvinte de laudă despre Carmen Tănase și Gheorghe Visu, cei doi giganți cu care a jucat în „Inimă de țigan”, serialul care a făcut ca viața ei să se schimbe.

„Nu știu dacă îmi vine acum în minte un sfat prețios, însă faptul că am beneficiat ani de zile de prezența lor, că am putut să îi observ la repetiții, la filmare, că am jucat alături de ei cu siguranță este un mare plus pentru mine. Sunt în relații foarte bune cu ei și le voi spune toată viața «tăticu» și «mămica». Îi iubesc, îi admir, îi respect și ca oameni, și din punct de vedere profesional”, mărturisea ea pentru Viva!.

