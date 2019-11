De Livia Lixandru,

Mulți dintre cei care o urmăresc au întrebat-o dacă a apelat la intervenții chirurgicale, iar ea a dat un răspuns neașteptat.

„Am început să înţeleg mai bine viaţa şi că nu exteriorul contează. E ok să nu ai 90 la bust. Cred că eram undeva pe la 18,19 ani, prin liceu, și cred că în continuare mă mai uitam la sânii fetelor. Când am început să muncesc aveam bani și aș fi putut să-mi pun liniștită câteva perechi”, a declarat Doinița Oancea, la Star Matinal, potrivit Spynews.

Face economii pentru a-și cumpăra o mașină

Adunci când vine vorba despre cheltuieli, Doinița recunoaște că este foarte atentă la felul cum arată, așa că majoritatea banilor sunt investiți în produse de înfrumusețare.

„Investesc foarte mult în farduri, deși am luni de zile când nu m-am machiat, doar fond de ten și o linie de tuș. Și mai investesc bani în materiale, cu scopul de a face haine din ele, dar nu prea mai am timp. Am început să strâng bani pentru mașină, însă nu prea reușesc, nu prea îmi iese. Tot timpul umblu la banii pe care îi pun deoparte.

Acum m-am mai ponderat puțin față de acum vreo 7, 8 ani, când îmi umpleam sertarele cu ochelari de soare de firmă, bani aruncați aiurea. Eu sunt genul care, chiar dacă dă bani mulți pe ceva, nu are grijă de obiecte. Nu pun preț pe obiecte atât de tare.”, a mai spus Doinița Oancea, la Star Matinal, potrivit sursei citate.