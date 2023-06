În urmă cu mai mulți ani se zvonea că Lora i-ar fi furat iubitul Doiniței Oancea, iar între ele ar fi un război. Neînțelegerile între cele două au existat, dar cântăreața neagă că s-ar fi implicat în relația actriței cu Ionuț Ghenu, care îi era manager.

Doinița Oancea spune despre ea că este un om extrem de calm, însă dacă cineva o supără, situația se schimbă. „Eu sunt un om calm, bun, dar dacă mă calcă cineva pe coadă, schimb foaia. Știu să mă controlez și să vorbesc frumos. Am fost călcată la un moment dat pe coadă chiar foarte grav și tot mi-am ținut tot ce aveam de ținut sub control. Crede-mă că era un tsunami dacă mă apucam să spun”, a declarat vedeta pentru Fanatik.

Actrița a vorbit și despre situația tensionată pe care a avut-o cu Lora și Ionuț Ghenu. „Am ales să tac nu pentru că m-ar fi interesat cum apar la televizor. Nu-mi doream să stau într-o mocirlă care nu era pentru mine. Eu sunt mai discretă, sunt plină de viață, dar calmă când tac. Mă refer la singurul mare scandal pe care l-am avut public. Oamenii vor înțelege.”

Acum, Doinița Oancea este foarte rezervată în declarații și nu mai vrea să discute despre viața ei amoroasă. Actrița a fost surprinsă de câteva ori cu un bărbat, despre care s-a spus că este iubitul ei. „Personal sunt bine și nu am nimic de declarat. Când voi avea ceva de spus o să vă anunț. Tot timpul de când mă știu am vorbit despre relația respectivă abia după ce era o relație superconsolidată, în care eu credeam foarte tare. Dar da, pot spune că lucrurile sunt bune în ceea ce privește viața mea”, a mai dezvăluit simpatica vedetă.

Cum se apăra Lora de acuzațiile aduse

În 2014, Lora divorța de Dan Badea, după ce căsnicia lor nu mai funcționa. Un an mai târziu, artista și managerul ei, Ionuț Ghenu, care înainte a fost iubitul Doiniței Oancea, au format un cuplu. Mulți au acuzat-o pe cântăreață că a despărțit-o pe prietena sa de iubitul ei.

Lora a fost invitată acum ceva timp la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit pentru prima dată despre începutul relației cu Ionuț Ghenu.

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”, a declarat Lora.

Deși începuse o relație nouă, artista era condamnată de cei din jur că i-ar fi furat iubitul prietenei sale. „Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene. (…) Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă. (…) Eu eram la Antena 1 atunci. Ajungeam acasă lunea. Totul s-a întâmplat în 2014 și eram măritată din 2012. Era pe final de căsnicie”, a dezvăluit Lora.

