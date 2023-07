Actrița a dezvăluit că atunci când observă o creștere în greutate cu câteva kilograme, optează pentru un stil de viață mai sănătos.

„În momentul în care pui 2, 3, 4 kilograme ar fi bine să treci la un stil de viață mai sănătos, mai exact, eu, de exemplu, când pățesc asta, încerc să mănânc trei mese pe zi, cu proteină, legumă și pâine la fiecare masă. Pâine neagră sau integrală, mișcare, dacă se poate și multă apă”, a mărturisit Doința Oancea, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Doinița Oancea se afla la malul mării de mai mult timp. În ultima perioadă, actrița a postat mai multe imagini în costum de baie de la plajă.

„Toată luna o să o petrec la mare, dar nu știu unde, că încă nu m-am ocupat. Deci, probabil, o să plec câteva zile la noi, pe litoral, după care îmi stabilesc unde mă duc și plecată o să fiu”, a adăugat vedeta.

Doinița, detalii despre viața personală

Doinița Oancea mărturisește că a învățat să se iubească pe ea, după despărțirile pe care le-a avut. Relațiile cu foștii iubiți au fost lecții pentru ea și nu regretă nimic din ceea ce a făcut. Deși mult timp a evitat să spună dacă există un bărbat în viața ei, actrița a mărturisit că îi este foarte bine singură. De asemenea, ea a vorbit și despre despărțirea de Ionuț Ghenu, cel cu care Lora este acum într-o relație. Doinița Oancea a preferat să spună tot ce are pe suflet la podcastul lui Radu Țibulcă „Vin de-o poveste”.

„Foarte multă vreme am evitat să spun oamenilor dacă sunt sau nu singură, am lăsat-o într-o coadă de pește. Am avut nevoie de o perioadă să stau cu mine și să nu mă încurce și alte lucruri. Nu am vrut să știe lumea dacă sunt sau nu cu cineva. Nu prea îmi pun viața personală pe tavă. Relațiile pe care le-am avut… am început să vorbesc despre ele după ceva timp.

Sunt foarte mulți oameni într-o relație doar de dragul de a sta într-o relație. Eu am ieșit dintr-o relație de 5 ani (n.r.: se referă la relația pe care a început-o în 2015, după despărțirea de Ionuț Ghenu). Nu avea hibe relația, nu ne băteam, nu ne înjuram. Mi-am dat seama că lipsește ceva. Nu am știut că îmi lipsește X din ecuație, înseamnă că nu știam cine sunt exact. Am zis că spun stop.

A fost un roller coaster emoțional.

Am zis, ok, ia să văd… Eu în viața asta am să fac pasul cel mare când voi considera că am găsit, nu știu dacă jumătatea, că eu cred că sunt completă, dar să simt că omul ăla e al meu. Trebuie să fie ceva ce trece de fizic. Să simt că energia mea și a lui se întâlnesc și-n somn, să simt că eu comunic și când nu comunic, să simt că e pe viață”, a declarat Doinița Oancea pe YouTube, relatează Fanatik.

