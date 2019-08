De Denisa Macovei,

Doinița a fost “Minodora” în “Inimă de țigan” și “Regina”, apoi, “Tanța” în “Fructul oprit”. Părea că s-a lipit de ea tipologia fetei sărmane. Iată însă că lucrurile s-au schimbat, iar actrița de 36 de ani s-a scuturat de această imagine.

“S-a terminat «Fructul oprit» și acum filmez pentru următorul serial, «Sacrificiul». Am început filmările pe 1 mai, pe 15 iunie am luat vacanță și ne-am întors pe platourile de filmare la mijlocul lunii iulie”, și-a început Doinița povestirea, detaliind apoi rolul pe care l-a primit și pe care-l privește ca pe o provocare: “Sunt dintr-o familie destul de avută. Sunt un mai pic mai rea și mai incisivă. Am o dramă de care nu pot să zic acum, vă las să vedeți, și pe marginea acestei drame o să lupt foarte tare. Sunt genul: vreau acum, vreau să iasă ca mine. Să zicem că sunt un pic răsfățată, dar nu răsfăț din ăla pițiponcesc, e alt gen”.

Trebuie să poarte perucă

Acest rol vine și cu o schimbare de look pentru Doinița. “Acum, că am o familie bogată, sunt și eu mai cochetă, mai pe lux, mai pe opulență. Am breton, am părul drept. Perucă, evident. A fost o propunere de-a mea și a fost acceptată. Mă bucur, pentru că mă schimbă puțin și mă ajută la construirea personajului”, ne-a mai spus ea.

Nu renunță la teatru

Anul trecut, încă de când filma pentru “Fructul oprit”, Doinița a pășit pentru prima dată pe scena teatrului, de care s-a îndrăgostit iremediabil. “Îmi place. E un domeniu nou și cu siguranță nu o să mă opresc aici. Să vedem ce proiecte mai apar. Ceea ce joc acum este o dramă, o poveste foarte grea, dar cred că mi-ar plăcea și un pic de comedie. Am observat că atunci când am un personaj sau o situație dramatică de interpretat, asta se răsfrânge un pic și asupra vieții personale, pentru că mă încarc cu foarte multe emoții și mă descarc acasă”, ne-a povestit actrița.

VIDEO: George Capoianu/ FOTO: Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

VIDEO/ Doinița Oancea și-a scos iubitul în lume și a făcut o dezvăluire importantă despre relația ei: „Am primit un inel”

GSP.RO Scandal în direct, la TV: "Ești un cioban opărit, taci dracu' din gură!" Reacția lui Gigi Becali

Unica.ro 'Lady Diana ar fi fost îngrozită de un asemenea comportament...' Englezii au ajuns la capătul răbdării cu ducesa Meghan și nu îl mai suportă nici pe Harry