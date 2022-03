Dorel Vișan a ajuns la 84 de ani și își duce foarte bine vârsta. Ardeleanul îl identifică cu „Senatorul melcilor”, film românesc regizat de Mircea Daneliuc în 1995, rol pentru care a fost nominalizat la festivalul de la Cannes, pentru Palme DOr, dar a mai interpretat peste 40 de roluri importante, în cei 35 de ani de activitate la Teatrul Național „Lucian Blaga”, din Cluj-Napoca. Și a impresionat în peste 60 de producții cinematografice, sub bagheta unor regizori consacrați precum Mircea Daneliuc, Geo Saizescu, Stere Gulea, Sergiu Nicolaescu și Nicolae Mărgineanu.

„Am spus cuvintele altora, dar am și învățat din ele”

„Cel mai mare rău nu e să mori, ci să te prindă binele nepregătit. Da, am reușit să păcălesc timpul. Din peregrinările mele prin Orientul Îndepărtat, am căpătat înțelepciunea acelor popoare. Am ajuns la concluzia că bătrânețea e o urâțenie pe care ne-o facem noi singuri. Când mă rog, spun «Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat tinerețe veșnică! Bucurie, înțelepciune, viață». Cuvintele sunt o armă, dar, cum spunea Eminescu, nu trebuie îndulcite, uneori. Toată viața am spus cuvintele altora, dar am învățat din ele. Am învățat cât de important este cuvântul dacă știi cum și cui să-l rostești. Da, au fost momente când m-am îndoit de multe ori de vocația mea”, a spus Dorel Vișan în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

„Nu e important să faci rolul, ci să reconstitui un destin”

Dorel Vișan este conștient de faptul că multe dintre rolurile sale secundare l-au adus în prim-planul cinematografiei românești: „Așa este! Le spun și studenților mei. Nu e important să faci rolul, ci să reconstitui un destin. Am și încercat să aplic teoria. Rolurile secundare m-au obsedat, fiindcă acolo ai foarte puțin material. Și depinde de puterea de a descoperi omul din omul ale cărui trup și suflet le iei asupra ta. Actorul trebuie să gândească precum personajul, așa cum creștinul trebuie să gândească precum Iisus! Nu poți să faci rolul unui răufăcător și să te gândești că pleci la biserică”.

Despre „Senatorul melcilor”

Chestionat despre rolul remarcabil din „Senatorul melcilor”, Dorel Vișan a explicat: „Este orice senator din lume, nu doar din România. În filosofia orientală se spune că funcționarul care nu se ocupă de misiunea pentru care a fost numit face ticăloșia supremă. Senatorul nu se ocupă de problemele funcției, unde l-au trimis oamenii, ci se ocupă de problemele lui personale. Așa l-am închipuit, așa i-am dat viață personajului «Vârtosu». Nu înseamnă că e cel mai bun film sau cel mai bun personaj, dar pentru mine e o mândrie. Cele mai bune personaje interpretate de mine sunt «Iacob» și «Ion Creangă»”.

„Suntem la fel de mari, la fel de mici”

Dorel Vișan, 84 de ani, a fost întrebat și cine a fost mai mare actor, el sau Florin Piersic, 86 de ani, cu care se mai întâlnește periodic la Cluj-Napoca. Cum a replicat „Senatorul melcilor” despre „Mărgelatu”? „Un actor a fost întrebat cândva care este cel mai bun actor din lume. El a răspuns: «Suntem puțini». Și eu, și Florin suntem la fel de mari și la fel de mici. La fel de mari pentru ceea ce am făcut și la fel de mici în ceea ce am fi putut face și n-am putut. Cinematografia putea să ne folosească mai mult. Nici eu, nici el nu putem pleca din lumea asta rușinați”, a reacționat Dorel Vișan.

