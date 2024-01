Pe YouTube, acolo unde Dorian Popa este foarte activ și este urmărit de peste 2 milioane de abonați, a vorbit despre cum a fost anul 2023 pentru el. Celebrul influencer și artist recunoaște că anul trecut a fost cel mai bun pentru el din punct de vedere financiar.

„2023 a fost un an greu și am făcut greșeli flagrante pe care mi le-am asumat. Din punct de vedere financiar, 2023 a fost cel mai bun an de când exist eu pe această planetă, motiv pentru care îi mulțumesc încă o dată Lui Dumnezeu din tot sufletul. Sperăm ca 2024 să fie măcar la fel de bun”, a spus Dorian Popa pe YouTube.

„Sunt lucruri pe care autoritățile le vor decide. Eu pot spune că acum trag ponoasele greșelii pe care am făcut-o”

Un fan a fost curios să afle când își va primi artistul permisul de conducere înapoi. La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, Dorian Popa a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. El și-a recunoscut greșeala, iar acum suportă consecințele.

„Nu știu asta. Sunt lucruri pe care autoritățile le vor decide. Eu pot spune că acum trag ponoasele greșelii pe care am făcut-o. Nu sunt mândru deloc, dar sunt conștient că este foarte important să înțeleg greșeala pe care am făcut-o și să nu o repet. (…) Doamne ajută să vină cât mai repede! Important este acum ca eu trebuie să fiu atent să muncesc cum trebuie și să îmi văd de lucrurile mele în viață. Permisul… când va vrea Doamne-Doamne să vină. Atunci când permisul va veni înapoi o să putem discuta și despre achiziții de mașini noi.”

Influencerul vine cu sfaturi pentru cei din comunitatea lui online și le explică faptul că în viață există momente frumoase și mai puțin frumoase, însă niciodată nu ar trebui să își piardă încrederea în Dumnezeu.

„În primul rând, în viață trebuie să înțelegem că nu putem merge numai în sus. Viața este cu urcușuri și coborâșuri și trebuie să ne asumăm chestia asta. Trebuie să fim puternici și cu Dumnezeu în suflet chiar și atunci când ne este greu”, a explicat Dorian Popa.

Ce planuri are Dorian Popa pentru 2024

Artistul a anunțat că va construi un nou cartier de vile și este pregătit să facă investiții enorme în acest an. „Voi achiziționa un teren de 9.000 mp, care valorează probabil undeva între 400-500 de mii de euro”, a spus Dorian Popa.

Când vine vorba despre câștigurile financiare, artistul mărturisește că cei mai mulți bani i-a făcut datorită rețelelor de socializare.

„Zona de social media, online, mi-a generat cei mai mulți bănuți. Dacă nu aveam acești bani generați de YouTube, Instagram și alte platforme de social media, eu nu aș fi putut să devin antreprenor și nici constructor, dezvoltator imobiliar.”

