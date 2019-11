De Livia Lixandru,

Interpretul nu a mers la înmormântarea bărbatului și a explicat de ce a luat această decizie.

Dorian a mărturisit că la un moment dat, tatăl lui a vrut să-i cumpere o maşină, în schimbul promisiunii că nu va mai avea nicio legătură cu mama sa, însă el nici nu a vrut să audă despre asta.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama.

Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit.

Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a spus Dorian Popa la ”Acces Direct”, potrivit Spynews

